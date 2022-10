Dijon : job dating spécial commerce le mardi 18 octobre

Mardi 18 octobre 2022, de 9h à 17h, Shop In Dijon et Pôle Emploi organisent le 9e Job Dating de Dijon dans les locaux de la Chambre Commerce et de l’Industrie Métropole de Bourgogne, place Jean Bouhey à Dijon.

Ce Job Dating commerce, créé à l’initiative de Shop In Dijon en 2013, revient de nouveau dans les locaux de la CCI Métropole de Bourgogne pour une journée dédiée à l’emploi.

Cette année encore, le constat est le même. Certains secteurs ou métiers n’attirent plus les candidats en raison des conditions de travail et de salaires notamment. Il est donc indispensable, pour les partenaires de l’emploi, de se mobiliser pour aider les recruteurs et candidats à bénéficier d’actions de soutien et d’accompagnement comme le job dating.

24 recruteurs présents

Parmi les 24 recruteurs, 14 entreprises recevront les candidats sur rendez-vous, préalablement organisés par Pôle Emploi. Les autres recruteurs recevront les candidats sur le flux (après-midi uniquement).

Le Job Dating, un format efficace pour la recherche d’emploi

Le Job Dating est organisé en deux temps : la matinée est réservée aux demandeurs d’emplois présélectionnés par Pôle Emploi assurant ainsi pour l’entreprise de rencontrer les profils recherchés et adaptés. L’après-midi, de 14h à 16h30, les entreprises recevront sur le flux, permettant aux candidats n’ayant pas de rendez-vous de présenter leur CV en indiquant les postes qui les intéressent.

Infos +

Consultez dès à présent la liste des offres d'emploi.