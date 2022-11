Les 29 et 30 octobre, la 2e édition des BUG Days, convention mettant à l'honneur les cultures geek et asiatique, se tient à Besançon Micropolis. Pour l'occasion, nous vous proposons de vous mettre dans la peau de l'un des invités, Donald Reignoux, la voix française, entre autres, de Titeuf et Spider-Man.