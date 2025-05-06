Mercredi 27 AoÃ»t 2025
Alerte TÃ©moin
AccueilActualitÃ©AgendaÃ‰tat civilMagazinesInfo traficMÃ©tÃ©oVotre communemonjob.infoAnnonces LÃ©gales
Politique Economie SociÃ©tÃ© Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse SantÃ© Nature Transports Loisirs Religion
Franche-ComtÃ©
SociÃ©tÃ©

Distillation artisanale : les douanes rappellent les rÃ¨gles Ã  respecterâ€¦

PubliÃ© le 27/08/2025 - 14:00
Mis Ã  jour le 27/08/2025 - 12:10

Pour celles et ceux qui souhaitent faire leur propre eau-de-vie, les douanes rappellent que cette pratique est soumise Ã  des formalitÃ©s. De nouvelles modalitÃ©s dÃ©claratives sont mises en place en Franche-ComtÃ© dÃ¨s le 1er septembre 2025, date du dÃ©but de la campagne de distillation.

© Tomasz_Mikolajczyk / Pixabay
© Tomasz_Mikolajczyk / Pixabay

Aussi appelÃ© "bouilleur de cru", le distillateur de fruits a procÃ©dÃ© sur une terrain dont il doit "Ãªtre titulaire dâ€™un droit". "Il peut en Ãªtre propriÃ©taire, locataire, membre d'une association exploitant la parcelle", prÃ©cise les douanes.

Lâ€™alcool devra toutefois Ãªtre rÃ©servÃ© Ã  un usage strictement familial, la vente est interdite.

Un formulaire unique

La direction rÃ©gionale des Douanes de BesanÃ§on a souhaitÃ© simplifier les formalitÃ©s liÃ©es Ã  la distillation artisanale des particuliers bouilleurs de cru, tout en permettant un accÃ¨s plus facile au formulaire de distillation. Jusqu'Ã  prÃ©sent, il fallait l'obtenir par courrier.

Un formulaire unique et simplifiÃ© permettra d'accomplir toutes les formalitÃ©s: avant, pendant, et aprÃ¨s la distillation.

Le nouveau formulaire nommÃ© "formulaire de distillation artisanale du particulier bouilleur de cru en Franche-ComtÃ©" sera dÃ©sormais disponible de plusieurs faÃ§ons :

  • Il sera publiÃ© d'ici fin aoÃ»t sur le site internet des PrÃ©fectures des dÃ©partements du Doubs, de la Haute-SaÃ´ne, du Jura, et du Territoire de Belfort. Les mairies qui le souhaitent pourront aussi participer Ã  sa diffusion.
  • Il pourra Ãªtre trouvÃ© via un moteur de recherche internet; il pourra ainsi Ãªtre imprimÃ© par le particulier qui souhaite distiller.
  • Il pourra aussi Ãªtre demandÃ© Ã  la Douane (bureau de Lons-le-saunier) par Ã©change de mails et pourra ensuite Ãªtre imprimÃ© Ã  domicile.
  • GrÃ¢ce Ã  une convention de partenariat, dans les dÃ©partements de la Haute-SaÃ´ne et du Jura, le particulier pourra l'obtenir auprÃ¨s d'un guichet FRANCE SERVICES.
  • Il pourra Ã©galement Ãªtre diffusÃ© par les associations de bouilleurs de cru.

Le remplissage du formulaire unique se fera en trois Ã©tapes :

  • 1Ã¨re Ã©tape: trois jours avant la distillation, afin d'informer la Douane, envoi de la partie 1 complÃ©tÃ©e (scan ou photo envoyÃ© par mail, ou courrier)
  • 2Ã¨me Ã©tape: pendant la distillation, dÃ©tail des fruits, des quantitÃ©s, calcul des volumes d'alcool obtenus ... et il agcompagnera le transport de l'alcool vers le domicile.
  • 3Ã¨me Ã©tape: dÃ©claration du volume d'alcool obtenu, calcul des taxes Ã©ventuellement applicables, envoi Ã  la Douane par mail ou courrier. En cas de paiement, envoi seulement par courrier.

Taxation de lâ€™alcool

Les alcools fabriquÃ©s et consommÃ©s par le particulier bouilleur de cru, dans le respect des conditions de la campagne de distillation, sont exonÃ©rÃ©s de fiscalitÃ© dans la limite de 50 litres d'alcool pur produit par mÃ©nage et par campagne.

OÃ¹ contacter les douanes ?

Distillation artisanale rÃ©alisÃ©e dans les dÃ©partements 25, 39, 70, 90 :

Bureau de douanes de Lons-le-Saunier

695 boulevard ThÃ©odore Vernier

39000 LONS-LE-SAUNIER

PrivilÃ©gier le courriel : r-lons-le-saunier@douane.finances.gouv.fr

TÃ©lÃ©phone du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h : 09 70 27 66 94

alcool distillation

PubliÃ© le 27 aout Ã  14h00 par HÃ©lÃ¨ne L.
Soyez le premier Ã  commenter...

Laisser un commentaire

SociÃ©tÃ©

France
SociÃ©tÃ©

Contre les risques d’agression, les dirigeants d’entreprises pourront dÃ©sormais occulter leur adresse

Les dirigeants d'entreprises pourront demander Ã  ce que leur adresse personnelle reste confidentielle, selon un dÃ©cret paru dimanche 24 aoÃ»t 2025, en rÃ©ponse notamment aux inquiÃ©tudes de la filiÃ¨re des cryptomonnaies dont plusieurs acteurs ont Ã©tÃ© victimes d'enlÃ¨vements ou de tentatives parfois spectaculaires.

entreprise
PubliÃ© le 26 aout Ã  15h25 par HÃ©lÃ¨ne L.
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Education SociÃ©tÃ©

Sondage – Pour vous, la rentrÃ©e est-elle une source dâ€™anxiÃ©tÃ© ?

Changement de rythme, blues de fin de vacances, peur de lâ€™inconnu, reprises des cours ou du travail la rentrÃ©e est parfois redoutÃ©e par les enfants, comme par les adultes. Dans un climat politique tendu et une organisation quotidienne bien plus exigeante que lors des vacances, la rentrÃ©e 2025 ne sâ€™annonce pas de tout repos. Et pour vous, la rentrÃ©e est-elle une source dâ€™anxiÃ©tÃ© ? 

rentrÃ©e rentree scolaire sondage stress
PubliÃ© le 26 aout Ã  09h50 par Elodie Retrouvey
BesanÃ§on
Faits Divers SociÃ©tÃ©

Arnaque aux faux colis : la police alerte sur la montÃ©e des escroqueries Ã  BesanÃ§on et Pontarlier

AprÃ¨s deux rÃ©cents cas dâ€™arnaques signalÃ©es ce week-end dans la capitale comtoise et face Ã  la montÃ©e des escroqueries par SMS et messages internet Ã  BesanÃ§on et Pontarlier la police nationale appelle Ã  la vigilance ce lundi 25 aoÃ»t 2025. 

arnaque colis faux conseillers police nationale
PubliÃ© le 25 aout Ã  18h00 par Elodie Retrouvey
BesanÃ§on
SociÃ©tÃ© Sport

Ouverture dâ€™une nouvelle boutique dÃ©diÃ©e au badminton Ã  BesanÃ§on

Le club du Volant Bisontin a annoncÃ© lâ€™ouverture prochaine de la boutique de son Ã©quipementier Trinisports, entiÃ¨rement consacrÃ©e au badminton. Cette nouvelle enseigne ouvrira ses portes le 1er septembre 2025 au 1, chemin des Grands Bas, prÃ¨s de la rue de Vesoul.

badminton c'est nouveau ! magasin spÃ©cialisÃ© ouverture trinisports
PubliÃ© le 24 aout Ã  17h34 par SalomÃ© F. • Membre
BesanÃ§on
EvÃ©nements SociÃ©tÃ©

BesanÃ§on : une “scÃ¨ne de crime” pour dÃ©noncer les violences subies par les animaux dans les abattoirs

Dans le cadre de la JournÃ©e mondiale pour la fin du spÃ©cisme ce samedi 30 aoÃ»t 2025, l'association de dÃ©fense des animaux utilisÃ©s comme ressources alimentaires L214 va dresser une scÃ¨ne de crime au centre-ville de BesanÃ§on. L'objectif : sensibiliser le grand public aux violences subies par les animaux dans les abattoirs.

abattoir animaux BesanÃ§on
PubliÃ© le 21 aout Ã  16h43 par Eddy R.
BesanÃ§on
Jeunesse SociÃ©tÃ©

Au cÅ“ur dâ€™un stage des cadets de la gendarmerie Ã  BesanÃ§on

VIDEO • Du vendredi 8 aoÃ»t au samedi 23 aoÃ»t 2025, une vingtaine de jeunes Ã¢gÃ©s de 15 Ã  17 ans participent Ã  un stage au sein de la gendarmerie du Doubs, dans le cadre de leur service national universel (SNU). Patrick Gens, prÃ©sident de lâ€™association des cadets de la gendarmerie, nous a guidÃ©s Ã  travers un entraÃ®nement de tir avec de vÃ©ritables armes.

formation gendarmerie du Doubs service national universel tir
PubliÃ© le 24 aout Ã  15h29 par SalomÃ© F. • Membre
Franche-ComtÃ©
SociÃ©tÃ©

“Maltraitance animale” : un cirque installÃ© en Franche-ComtÃ© visÃ© par les Ã‰cologistes

Alors que la rÃ©gion Bourgogne-Franche-ComtÃ© Ã©tait placÃ©e en alerte orange canicule pendant ce week-end du 15 aoÃ»t 2025, les reprÃ©sentants locaux du groupe Les Ã‰cologistes Nord Franche-ComtÃ© attirent l'attention sur la prÃ©sence du Nouveau Cirque est roi Ã  HÃ©ricourt, qui "maltraite et dÃ©place ses animaux par ces chaleurs insupportables". 

cirque les Ã©cologistes maltraitance animale
PubliÃ© le 18 aout Ã  14h00 par SalomÃ© F. • Membre
DOUBS (25)
SantÃ© SociÃ©tÃ©

Mobilisation des pharmaciens : quel impact pour les gardes ?

Depuis le 1er juillet 2025, les pharmacies de garde sont en grÃ¨ve, appelÃ©es par lâ€™Union des syndicats des pharmaciens dâ€™officine Ã  protester contre la remise en cause des remises commerciales sur les mÃ©dicaments gÃ©nÃ©riques. Des pharmaciens de BesanÃ§on nous ont partagÃ© leur point de vue sur ce mouvement de contestation.

grÃ¨ve mobilisation pharmacies Union des syndicats des pharmaciens d'officine
PubliÃ© le 17 aout Ã  08h21 par SalomÃ© F. • Membre
France
SociÃ©tÃ© Transports

Somnolence au volant : prÃ¨s dâ€™un FranÃ§ais sur deux concernÃ©

En ce mois dâ€™aoÃ»t 2025, lâ€™association 40 millions dâ€™automobilistes a rÃ©vÃ©lÃ© les rÃ©sultats dâ€™une Ã©tude sur la somnolence au volant. Selon leurs chiffres, prÃ¨s dâ€™un FranÃ§ais sur deux admet avoir dÃ©jÃ  somnolÃ© en conduisant. Face Ã  cette situation prÃ©occupante, lâ€™association a lancÃ© un projet visant Ã  sensibiliser le public aux dangers associÃ©s Ã  cette condition.

accident de la route dÃ©part en vacances somnolence
PubliÃ© le 16 aout Ã  14h00 par SalomÃ© F. • Membre
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
SantÃ© SociÃ©tÃ©

Mobilisation des pharmaciens : jusqu’Ã  90% des officines fermÃ©es ce samedi 16 aoÃ»t

Pierre-Olivier Variot, prÃ©sident de lâ€™Union des syndicats de pharmaciens dâ€™officine, a annoncÃ© lundi 12 aoÃ»t 2025 au micro dâ€™Ici que prÃ¨s de "90%" des officines seront fermÃ©es ce samedi 16 aoÃ»t dans plusieurs dÃ©partements. Cette action sâ€™inscrit dans un mouvement de mobilisation lancÃ© par lâ€™Uspo en rÃ©ponse Ã  un arrÃªtÃ© dÃ©crÃ©tant la rÃ©duction par deux des remises commerciales sur les mÃ©dicaments gÃ©nÃ©riques.

grÃ¨ve ministÃ¨re de la santÃ© mobilisation pharmacies
PubliÃ© le 16 aout Ã  08h57 par SalomÃ© F. • Membre
Pontarlier
Economie SociÃ©tÃ©

Un cabinet pontissalien se donne pour mission de “simplifier la vie administrative des contribuables”

Ã€ Pontarlier, le cabinet DolorÃ¨s analyse les taxes locales pour corriger les erreurs frÃ©quentes de calcul pour les particuliers comme pour les professionnels. Et des erreurs, il y en a beaucoup, soit 30% des dÃ©clarations en France. Vincent Humbert nous Ã©claire sur un systÃ¨me souvent opaque et nous livre ses conseilsâ€¦

dolores impÃ´ts taxe taxe fonciÃ¨re vincent humbert
PubliÃ© le 21 aout Ã  10h03 par Alexane
Dijon
Politique SociÃ©tÃ©

Censure de la loi Duplomb : les agriculteurs dÃ©noncent le maintien de la vente d’acÃ©tamipride aux particuliers

Ce jeudi 14 aoÃ»t 2025, selon les informations de l'AFP, des agriculteurs bourguignons et alsaciens ont dÃ©noncÃ© la poursuite de la vente aux particuliers de produits contenant du pesticide acÃ©tamipride, malgrÃ© la rÃ©cente censure de la loi Duplomb par le Conseil d'Ã‰tat.

acÃ©tamipride jeunes agriculteurs loi duplomb
PubliÃ© le 14 aout Ã  17h08 par Eddy R.

Le VitalSport pour prÃ©parer votre rentrÃ©e sportiveâ€¦ avec Decathlon !

Les sentiers de randonnÃ©es Ã  dÃ©couvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne Ã  domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualitÃ©s et Ã©vÃ©nements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriersÂ ? Le territoire n'a pas fini de vous Ã©tonner...
Offre d'emploi
publi info 4

BiÃ¨res en boucle 2025, une nouvelle Ã©dition Ã  la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) SÃ©rigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture dâ€™une nouvelle boutique dÃ©diÃ©e au badminton Ã  BesanÃ§on
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pÃ©cheur observÃ© Ã  BesanÃ§on

Sondage

 25.77CÂ°
lÃ©gÃ¨re pluie
le 27/08 Ã  15h00
Vent
2.09 m/s
Pression
1010 hPa
HumiditÃ©
69 %
 