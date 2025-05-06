Distillation artisanale : les douanes rappellent les rÃ¨gles Ã  respecterâ€¦

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Pour celles et ceux qui souhaitent faire leur propre eau-de-vie, les douanes rappellent que cette pratique est soumise Ã des formalitÃ©s. De nouvelles modalitÃ©s dÃ©claratives sont mises en place en Franche-ComtÃ© dÃ¨s le 1er septembre 2025, date du dÃ©but de la campagne de distillation.

Aussi appelÃ© "bouilleur de cru", le distillateur de fruits a procÃ©dÃ© sur une terrain dont il doit "Ãªtre titulaire dâ€™un droit". "Il peut en Ãªtre propriÃ©taire, locataire, membre d'une association exploitant la parcelle", prÃ©cise les douanes.

Lâ€™alcool devra toutefois Ãªtre rÃ©servÃ© Ã un usage strictement familial, la vente est interdite.

Un formulaire unique

La direction rÃ©gionale des Douanes de BesanÃ§on a souhaitÃ© simplifier les formalitÃ©s liÃ©es Ã la distillation artisanale des particuliers bouilleurs de cru, tout en permettant un accÃ¨s plus facile au formulaire de distillation. Jusqu'Ã prÃ©sent, il fallait l'obtenir par courrier.

Un formulaire unique et simplifiÃ© permettra d'accomplir toutes les formalitÃ©s: avant, pendant, et aprÃ¨s la distillation.

Le nouveau formulaire nommÃ© "formulaire de distillation artisanale du particulier bouilleur de cru en Franche-ComtÃ©" sera dÃ©sormais disponible de plusieurs faÃ§ons :

Il sera publiÃ© d'ici fin aoÃ»t sur le site internet des PrÃ©fectures des dÃ©partements du Doubs, de la Haute-SaÃ´ne, du Jura, et du Territoire de Belfort. Les mairies qui le souhaitent pourront aussi participer Ã sa diffusion.

Il pourra Ãªtre trouvÃ© via un moteur de recherche internet; il pourra ainsi Ãªtre imprimÃ© par le particulier qui souhaite distiller.

Il pourra aussi Ãªtre demandÃ© Ã la Douane (bureau de Lons-le-saunier) par Ã©change de mails et pourra ensuite Ãªtre imprimÃ© Ã domicile.

GrÃ¢ce Ã une convention de partenariat, dans les dÃ©partements de la Haute-SaÃ´ne et du Jura, le particulier pourra l'obtenir auprÃ¨s d'un guichet FRANCE SERVICES.

Il pourra Ã©galement Ãªtre diffusÃ© par les associations de bouilleurs de cru.

Le remplissage du formulaire unique se fera en trois Ã©tapes :

1Ã¨re Ã©tape: trois jours avant la distillation, afin d'informer la Douane, envoi de la partie 1 complÃ©tÃ©e (scan ou photo envoyÃ© par mail, ou courrier)

2Ã¨me Ã©tape: pendant la distillation, dÃ©tail des fruits, des quantitÃ©s, calcul des volumes d'alcool obtenus ... et il agcompagnera le transport de l'alcool vers le domicile.

3Ã¨me Ã©tape: dÃ©claration du volume d'alcool obtenu, calcul des taxes Ã©ventuellement applicables, envoi Ã la Douane par mail ou courrier. En cas de paiement, envoi seulement par courrier.

Taxation de lâ€™alcool

Les alcools fabriquÃ©s et consommÃ©s par le particulier bouilleur de cru, dans le respect des conditions de la campagne de distillation, sont exonÃ©rÃ©s de fiscalitÃ© dans la limite de 50 litres d'alcool pur produit par mÃ©nage et par campagne.

OÃ¹ contacter les douanes ?

Distillation artisanale rÃ©alisÃ©e dans les dÃ©partements 25, 39, 70, 90 :

Bureau de douanes de Lons-le-Saunier

695 boulevard ThÃ©odore Vernier

39000 LONS-LE-SAUNIER

PrivilÃ©gier le courriel : r-lons-le-saunier@douane.finances.gouv.fr

TÃ©lÃ©phone du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h : 09 70 27 66 94