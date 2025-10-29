Doubs : les interdictions à noter à l’approche d’Halloween

Dans le cadre des festivités liées à la fête d’Halloween 2025, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a pris un arrêté visant à interdire dès le 30 octobre 20h00 la distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants, mais également le commerce et le transport d’artifices ainsi que le port et de transport d’objet pouvant constituer une arme.

L’arrêté, pris par le préfet du Doubs vise plusieurs interdictions. Zoom sur ces derniers.

L’interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants

À compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00 et jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00, sur

l’ensemble du territoire départemental, la distribution, la vente et l’achat de carburants sont

interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée

en tant que de besoin avec le concours des services de police locaux.

Les détaillants, gérants et exploitants de stations services, notamment de celles qui disposent

d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions

nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

L’interdiction d’utilisation, de commerce et de transport d’artifices de divertissement

L’utilisation, le commerce ou transport d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, pour

les articles soumis à enregistrement conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 décembre

2021, sont interdits dans le département du Doubs, à compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00

jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00.

L’interdiction de port et de transport d’objet pouvant constituer une arme par destination

À compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00 et jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00, la

détention et le transport sur la voie publique sans motif légitime de tout objet susceptible de

constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal, sont interdits sur

l’ensemble du département du Doubs.

L’interdiction de port, de transport et d’utilisation de protoxyde d’azote et de produits

chimiques inflammables ou explosifs.

À compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00 et jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00, le transport et l’utilisation, en contenant transportable, de protoxyde d’azote, de produits chimiques,

inflammables ou explosifs, sous forme liquide, solide ou gazeuse (notamment : acide chlorhydrique,

acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcool à brûler et solvants, ammoniaque, etc.) sont

interdits sur l’ensemble du département du Doubs.