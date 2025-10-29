Mercredi 29 Octobre 2025
Alerte Témoin
DOUBS (25)
Société

Doubs : les interdictions à noter à l’approche d’Halloween

Publié le 29/10/2025 - 16:03
Mis à jour le 29/10/2025 - 15:32

Dans le cadre des festivités liées à la fête d’Halloween 2025, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a pris un arrêté visant à interdire dès le 30 octobre 20h00 la distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants, mais également le commerce et le transport d’artifices ainsi que le port et de transport d’objet pouvant constituer une arme.

© Alexane Alfaro

L’arrêté, pris par le préfet du Doubs vise plusieurs interdictions. Zoom sur ces derniers.

L’interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants

À compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00 et jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00, sur
l’ensemble du territoire départemental, la distribution, la vente et l’achat de carburants sont
interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée
en tant que de besoin avec le concours des services de police locaux.
Les détaillants, gérants et exploitants de stations services, notamment de celles qui disposent
d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions
nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

L’interdiction d’utilisation, de commerce et de transport d’artifices de divertissement

L’utilisation, le commerce ou transport d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, pour
les articles soumis à enregistrement conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 décembre
2021, sont interdits dans le département du Doubs, à compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00
jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00.

L’interdiction de port et de transport d’objet pouvant constituer une arme par destination

À compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00 et jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00, la
détention et le transport sur la voie publique sans motif légitime de tout objet susceptible de
constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal, sont interdits sur
l’ensemble du département du Doubs.

L’interdiction de port, de transport et d’utilisation de protoxyde d’azote et de produits
chimiques inflammables ou explosifs.

À compter du jeudi 30 octobre 2025 à 20h00 et jusqu’au dimanche 2 novembre 2025 à 6h00, le transport et l’utilisation, en contenant transportable, de protoxyde d’azote, de produits chimiques,
inflammables ou explosifs, sous forme liquide, solide ou gazeuse (notamment : acide chlorhydrique,
acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcool à brûler et solvants, ammoniaque, etc.) sont
interdits sur l’ensemble du département du Doubs.

Publié le 29 octobre à 16h03 par Hélène L.
Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Sondage

