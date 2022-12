Doubs : un couple de châtelains à l’honneur dans une nouvelle émission sur M6

Dans Le château de mes rêves, Sophie et Jean-Nicolas font partie des 12 familles sans fortune personnelle à avoir sauté le pas de devenir propriétaires d’un château. Comment ? Ces châtelains d’un nouveau genre organisent des mariages, des séminaires d’entreprise et des réceptions, seul moyen pour eux de financer et d’entretenir leur domaine hors du commun. Posséder un château c’est aussi d’énormes sacrifices, entre corvées ménagères à grande échelle, travaux XXL et terribles imprévus, cette aventure est loin d’être un conte de fées tous les jours comme le démontrera l’émission.

"On s’est rencontrés il y a 3 ans et on avait chacun notre rêve : l’un voulait un château, l’autre voulait un bébé. On ne pensait pas avoir les deux en même temps, mais la vie en a décidé autrement ! Alors que Sophie accouche d’ici quelques semaines, on n’a pas encore réussi à installer le chauffage au château, l’hiver va donc y être très rude !", explique Jean-Nicolas.

Et en plus de l’arrivée du bébé et le château à gérer, le couple mène un combat contre un projet d’éoliennes qui devrait s’implanter juste en face de leur château : "ça serait pire qu’un cauchemar pour nous", souligne le châtelain.