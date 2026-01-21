Mercredi 21 Janvier 2026
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Du changement à la direction de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 21/01/2026 - 16:33
Mis à jour le 21/01/2026 - 14:54

Trois mois tout pile après la nomination de Lucie Ligier à la direction de la santé publique, du changement est déjà signalé dans l’équipe de direction de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, a-t-on appris ce mercredi 21 janvier 2026 par voie de communiqué de presse. Depuis le 2 janvier 2026, madame Ligier a finalement été nommée directrice générale adjointe et c’est Eric Lalaurie, auparavant responsable du département prévention santé-environnement, qui lui succèdera à la tête de la direction de la santé publique dès le 1er février 2026. 

© ARS Bourgogne-Franche-Comté
© ARS Bourgogne-Franche-Comté

Le 2 janvier, Lucie Ligier a pris ses fonctions de directrice générale adjointe à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, où elle remplace le docteur Mohamed Si Abdallah, appelé à d’autres fonctions. 

Depuis le 1er octobre, Lucie Ligier était directrice de la santé publique de l’Agence. Membre de

l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, elle est agrégée d’économie et titulaire d’un master en droit public des affaires. Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), elle a exercé de 2009 à 2021 des responsabilités de direction aux CHU de Nancy puis de Dijon. Nommée directrice générale adjointe du CHU de Dijonen 2021, elle y assurera l’intérim de la direction générale durant 6 mois. A partir de juin 2023, Lucie Ligier occupera des fonctions de conseillère santé, offre de soins et établissements au sein des cabinets des ministres du travail, de la santé et des solidarités

Eric Lalaurie 

Ingénieur général du génie sanitaire expert des risques sanitaires liés à l’environnement, Eric Lalaurie était adjoint au directeur de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et chef du département prévention santé-environnement depuis 2019. 

Diplômé de l’école nationale supérieure d’ingénieur de Limoges et de l’EHESP, il a commencé sa carrière en tant que chef du service santé environnement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Territoire de Belfort (2004-2010). Chef du département santé-environnement de l’ARS de Franche-Comté de 2010 à 2014, il a également dirigé par intérim la direction veille, sécurité sanitaire et environnementale. En 2016, Eric Lalaurie devient le bras droit du directeur de la santé publique, en dirigeant le département santé-environnement jusqu’en 2019, élargi au champ de la prévention et de la promotion de la santé par la suite.

Au sein de l’agence, Eric Lalaurie conduira une direction de 120 agents répartis dans les huit départements de la région et en charge de politiques publiques abordant de grands enjeux de santé : prévention des maladies chroniques, lutte contre les addictions, promotion de la santé des jeunes, gestion des alertes et crises sanitaires, qualité de l’eau…

ars bourgogne franche-comté direction

Publié le 21 janvier à 16h33 par Elodie Retrouvey
