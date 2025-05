Du vélo-cargo à la draisienne… Ouverture d’un magasin Cyclable à Besançon

On ne peut pas manquer la devanture. Un grand vélo-cargo s’affiche fièrement en vitrine. C’est d’ailleurs un des produits phares de Cyclable, nous indique Jérôme Barthe. La marque a d’ailleurs une histoire particulière avec les vélos-cargos : "La marque, qui est centenaire, est spécialiste du vélo-cargo tant par la conception que la motorisation. Le vélo a une structure solide lui permettant de transporter 2-3 enfants ainsi que des affaires", explique le gérant.

Du vélo de ville à en passant par le "Gravel"

Cyclable a voulu miser sur la qualité des moteurs et de la structure en lui-même du vélo. "C’est pourquoi nous travaillons avec des marques telles que Karkhoff, Yuba ou encore Tern", nous précise-t-on.

En plus du vélo-cargo, on retrouvera donc des vélo à assistances électrique, des vélo "Gravel" qui sont un "mixte entre le VTT et le vélo de route", indique Jérôme qui affectionne particulièrement ce dernier. "Il est très pratique pour partir en expédition et on peut facilement l’équiper".

Les petits ont aussi droit à leur vélo !

Le magasin propose des draisiennes et des vélos de la marque autrichienne Woom. Et ces derniers ont également une histoire… "Ils sont issus de l’initiative de deux papas qui voulaient améliorer les vélos de leurs enfants. Ils trouvaient qu’ils n’étaient pas bien pensés. Ils ont donc revu certains écarts. Pour être plus accessible à l’enfant, ils ont installé des freins de différentes couleurs pour différencier l’avant de l’arrière…", explique le gérant.

Des vélos, mais pas que…

Cyclable propose également de nombreux accessoires pensés pour la vie de tous les jours comme des sonnettes, des casques des selles, des sacs, mais aussi des vêtements de pluie XXL pour ne pas subir son trajet les jours de mauvais temps.

Un atelier toute réparation

En plus de la vente, Cyclable propose un service de réparation de vélos, aussi bien pour ceux à assistance électrique que des vélos dits "musculaires" ou classiques.

Il est donc possible de venir aussi bien pour un problème de motorisation qu’une roue à changer !

Infos +

Cyclable, 34-36 rue Proudhon à Besançon