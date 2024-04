Effondrement rue de Vesoul : les commerçants demandent une aide exceptionnelle au Département du Doubs

"Les experts nous ont expliqué qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel… C’est pourquoi, nous demandons une aide exceptionnelle au Département du Doubs", lance Vincent Morel, gérant de Bazarland. Si ce dernier ne s’avoue pas vécu, il espère toutefois que la situation ne se dégrade pas davantage. D’autant plus que la rue comprend "environ 300 commerçants", nous précise-t-il.

Vincent a d’ailleurs constitué un collectif d’une quarantaine de commerçants. Ces derniers se réunissent chaque jeudi pour faire le point.

En un mois, plusieurs commerces ont déjà vu leur chiffre d’affaires diminuer, malgré le fait qu’ils soient toujours accessibles… En plus de la route barrée, la mise en place des déviations semble poser problème… Ils nous en parlent :

Témoignages des commerçants de la rue

Boucherie-charcuterie Poinsot, installée depuis plus de 35 ans au 57 rue de Vesoul à Besançon

Roger Poinsot, gérant de la boucherie : "C’est une catastrophe. Nous avons perdu 35 % de chiffre d’affaires. C’est énorme. Nous avons encore les clients du quartier, mais tout ceux qui habitent de l’autre côté (direction École Valentin, Miserey-Saline) nous ne les voyons plus du tout…

En 35 ans, je n’ai jamais vu ça. Nous étions en progression constante et depuis l’effondrement, c’est la catastrophe. Nous avons huit salariés, c’est compliqué quand il faut payer les salaires et les charges. Tous les commerçants sont impactés. En plus de tout ça, il y a des problèmes de déviations".

Horaires d’ouverture de la boucherie du mardi au samedi de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Ouverture le dimanche de 7h30 à 12h30.

Besac Vape, magasin indépendant de cigarettes électroniques et vente de friandises situé au 76 rue de Vesoul à Besançon

M. Dilinger, gérant de la boutique : "Je n’allume même plus les lumières… J’économie au moins ça… Pour vous donner une idée, sur les trois dernières semaines, j’ai en moyenne un client par jour au lieu de 10 à 15 minimum. J’avais beaucoup de clients de passage et comme il n’y a plus de passage, il n’y a plus de client. Avant, il y avait presque 30.000 voitures qui passaient dans la rue chaque jour. C’est catastrophique. Si j’avais uniquement des produits non-consommables, j’aurais fermé".

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 11h00 à 19h00.

Delsey, magasin franchisé de sacs et de bagages situé au 81 rue de Vesoul à Besançon

Christine, une employée du magasin : "En moyenne, nous perdons 20 à 30 %. Beaucoup de clients nous appellent, car ils ne savent pas par où passer. Les déviations sont mal agencées. Quand on vient d’École Valentin, nous sommes déviés en direction du centre-ville et cela ne ramène pas vers la rue de Vesoul. Pour les automobilistes qui ne savent pas que l’on peut passer direction les Torcols et revenir ensuite, ce n'est pas évident... Il faudrait qu’au niveau de Temis, ils fassent tourner les gens afin qu’ils prennent la première à gauche et reviennent ici.

Il y a aussi un problème en bas de la rue de Vesoul en venant du centre-ville, ils mettent "commerces ouverts" mais également "route barrée à 200m"… Les gens pensent qu’ils ne peuvent pas monter".

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.

Jo La Fleur, magasin indépendant situé au 68 rue de Vesoul à Besançon

Virginie Monnier, gérante du magasin : "J’ai perdu toute ma clientèle de passage. Le premier week-end de la fermeture de la rue était aussi celui de la fête des grands-mères. Normalement, nous travaillons relativement bien, j’ai fait -40 %. À Pâques, j’avais acheté beaucoup moins de fleurs coupées et sur les quatre jours, j’ai fait -25 %. C’est surtout le week-end et les jours de fêtes qui sont pénalisants".

Horaires d’ouverture : lundi de 14h00 à 19h00, mardi 9h00-12h00 et 14h00-19h00, mercredi fermé, jeudi et vendredi 9h00-12h00 et 14h00-19h00, samedi 9h00-19h00 et dimanche 9h00-12h15.

Bazarland, boutique indépendante située au 77 B rue de Vesoul à Besançon

Vincent Morel, gérant du magasin : "J’ai monté un collectif afin de réunir les commerçants. C’est la troisième route la plus passante à Besançon. Du jour au lendemain, on nous supprime le passage de 29.000 véhicules par jour… Nous travaillons avec 50% de passage régulier et 50 % de clients spontanés. Il nous manque donc ces derniers".

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00.

Une fête à venir l’année prochaine ?

Si Vincent Morel espère, comme les autres commerçants, que la situation soit rapidement réglée, il pense déjà à "l’après effondrement" en imaginant une fête, une fois par an, chaque 25 février pour tourner la situation en dérision et pourquoi pas donner une occasion de "sortir de son trou".