Elisabeth Borne ouvre la porte à une "suspension" de la réforme des retraites

Publié le 08/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 08/10/2025 - 12:23

La ministre démissionnaire de l'Education et ancienne Première ministre Elisabeth Borne s'est dite mardi 7 octobre 2025 ouverte à une "suspension" de la très impopulaire réforme des retraites qu'elle avait fait adopter en 2023, dans une interview au Parisien.

Manifestation des retraité(e)s à Besançon. © Alexane Alfaro
Manifestation des retraité(e)s à Besançon. © Alexane Alfaro

"Si c'est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités et les conséquences concrètes d'une suspension jusqu'au débat qui devra se tenir lors de la prochaine élection présidentielle", a-t-elle déclaré. "Dans le contexte actuel, pour avancer, il faut savoir écouter et bouger", a-t-elle ajouté, préconisant ce geste en direction de la gauche.

"Je pense qu'on ne doit pas faire de cette réforme des retraites un totem", a-t-elle ajouté à propos de cette réforme qui porte progressivement de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite, et qui avait provoqué des manifestations massives.

"C'est un réveil tardif, mais c'est un réveil positif", a réagi sur France 2 le patron du PS Olivier Faure, qui doit être reçu mercredi matin à Matignon. "Mais ce que je souhaite, c'est que nous puissions maintenant porter des débats à l'Assemblée", a-t-il ajouté.

"On doit tout faire pour ne pas en arriver" à une dissolution de l'Assemblée nationale, a déclaré E. Borne

Cette déclaration d'Elisabeth Borne intervient au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Sébastien Lecornu, et alors que celui-ci mène d'ultimes consultations des forces politiques, en quête d'un compromis pour le budget 2026, notamment avec la gauche. "On doit tout faire pour ne pas en arriver" à une dissolution de l'Assemblée nationale, a également déclaré Elisabeth Borne au Parisien.

Elle a dit plaider "pour la nomination à Matignon d'une personnalité qui ne soit pas marquée politiquement". "Aller chercher une personnalité de la société civile permettrait d'apaiser les choses", a-t-elle estimé, en soulignant que cette personne devrait également être "sans ambition présidentielle".

Celle qui est aujourd'hui ministre démissionnaire de l'Education a par ailleurs dénoncé une "surenchère permanente ces derniers jours où chacun semble davantage guidé par des intérêts partisans", alors que la crise a gangréné jusqu'au camp présidentiel.

(Source AFP)

