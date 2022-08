Elle garde vos animaux…chez vous !

Ancienne aide-soignante, Emmanuelle Marcoux a décidé de faire de sa passion son travail et propose de s'occuper ponctuellement ou régulièrement de vos animaux à domicile dans un rayon de 15 km autour de Marchaux : de la balade du chien jusqu'à nourrir les poules !

Bientôt la rentrée ! Une nouvelle organisation pour la famille et pourquoi pas pour vos animaux de compagnie. Fin 2021, Emmanuelle Marcoux a lancé sa microentreprise de garde à domicile d'animaux de compagnie : chiens, chats, mais aussi les nouveaux animaux de compagnie.

À 46 ans, elle a toujours voulu travailler avec les animaux. Elle est d'ailleurs diplômée d'un brevet de technicien agricole en élevage canin et a toujours été active dans le domaine de la défense des animaux. Aide-soignante durant douze ans, elle a accompagné ses patients à des séances d'équithérapie et a mis en place un projet pour intégrer un "chat thérapeutique" au sein de son ancien établissement de soins. Une passionnée qui, à l'ère post Covid, a décidé de renouer avec les animaux.

Promenade canine

"Je propose de m'occuper des animaux pour les propriétaires qui partent en vacances ou qui ont par exemple de grandes amplitudes horaires de travail" explique Emmanuelle. "Je propose des promenades canines, très en vogue en ce moment. Ce sont des balades "détente" ou plus sportives avec le chien qui sera toujours en laisse pour des raisons de sécurité pour l'animal et l'entourage…"

Bienveillance envers l'animal

Son secteur d'activité : 15 km autour de Marchaux. Après un premier rendez-vous de prévisite avec le propriétaire et l'animal, Emmanuelle Marcoux établit un contrat en s'adaptant aux besoins de chacun. "Tout est modulable, je peux me rendre sur place plusieurs fois par jour si nécessaire (…) Je trouve que la garde à domicile est une solution idéale pour l'animal qui reste dans son environnement. J'axe vraiment mon action dans la bienveillance auprès des animaux qui me dont confiés… "

Après un été chargé, l'activité redémarre de plus belle pour la rentrée et les créneaux se réservent vite. En parallèle, Emmanuelle Marcoux se spécialise également dans la communication animale afin de résoudre des problématiques comportementales auprès de différents animaux.

