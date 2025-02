Emilie Bellec prolongée pour deux saisons à l’ESBF

"Arrivée à la fin août à Besançon, à la suite du dépôt de bilan du club nantais, Emilie a pris place sur le poste d’arrière droite pour palier aux blessures", explique l’ESBF qui rappelle que la joueuse à une médaille d’or en EHF European League autour du cou.

Née au Gabon, Emilie Bellec a toujours vécu à Lanester en Bretagne, là où elle a commencé le handball à l’âge de 11 ans. Formée au centre de formation de Nantes, elle a paraphé son premier contrat professionnel en 2021 avec son club formateur pour trois saisons. Afin de parfaire sa progression et de bénéficier d’un temps de jeu plus important, l’ailière droite a rejoint Le Havre Athletic Club Handball en 2ème division pour la saison 2021/2022 puis Saint-Amand Handball en Ligue Butagaz Energie pour la saison 2022/2023.

Après avoir passé plusieurs caps dans sa progression, Emilie a fait son retour aux Neptunes de Nantes il y a deux ans. Elle est ensuite arrivée à l’ESBF.

"Je suis arrivée à Besançon à la suite des péripéties connues avec le club de Nantes et je me suis de suite sentie bien ici. C’est donc une bonne continuité de prolonger de deux saisons. J’ai encore envie d’évoluer,

de progresser et j’ambitionne avec l’équipe de décrocher une place en coupe d’Europe. Je l’ai gagné avec Nantes en 2021, je suis donc très motivée à l’idée de goûter à nouveau à cette compétition", explique la joueuse.

À l’entraineur Jérôme Delarue d’ajouter : "L’avantage d’Emilie, c’est qu’elle est capable d’aider sur le poste d’arrière droite en cas de pépin, de défendre en n°2 si besoin, c’est un vrai plus et chacun y trouve son compte".