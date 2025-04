Emploi cadre : coup de frein en 2024, mais la Bourgogne-Franche-Comté garde le cap pour 2025

Pour l’année 2024, les entreprises de la région ont recruté 6.730 cadres. Cela représente une diminution de 5 % par rapport à l’année précédente. L’Apec souligne que ”ce fléchissement est observé dans toutes les régions” et que ”?le recul prévu en Bourgogne-Franche-Comté serait légèrement moins marqué qu’au niveau national (-7 %)”.

Cette baisse s’inscrit dans un contexte économique incertain. ”Dans un contexte économique peu porteur, les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté affichent des intentions de recrutement en léger retrait”, précise l’Apec.

Les embauches en 2024 se répartissent essentiellement dans l’industrie (36 %), les services (33 %), le commerce (15 %) et le BTP (6 %). Les fonctions les plus recherchées sont celles liées aux études et à la R&D - recherche et développement - (18 %), aux fonctions commerciales (16 %) et à la production industrielle (15 %).

Pour 2025, les perspectives sont plus optimistes. L’Apec prévoit une hausse de 3 % des recrutements de cadres, soit environ 6.950 embauches attendues dans la région. Cette reprise serait notamment portée par les grandes entreprises, qui anticipent une amélioration de la conjoncture économique.