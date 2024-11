En difficulté, le BesAC se prépare à affronter le dauphin

Après six défaites consécutives, il serait plus que temps de réagir pour le BesAC. Mais voilà que se dresse devant lui un nouvel obstacle de taille pour cette 11e journée… Face à Mulhouse, les Bisontins n’auront d’autre choix que d’afficher un bien meilleur visage et de livrer une prestation irréprochable pour espérer faire la différence face au dauphin ce mardi 5 novembre au palais des sports de Besançon.

Nationale 1 : BesAC - Mulhouse, Mardi 5 novembre, à 20h au palais des sports de Besançon

De toute évidence, avec deux joueurs de son cinq majeur blessés en longue durée, le BesAC peine à compenser. Les absences de Quentin Hanck et Ben Kovac ont grandement affectées les conséquences sportives et comptables du club bisontin.

Certes, le BesAC a pu s'attacher les services de Ibrahim Saounera en pigiste médical pour remplacer jusqu'au 15 décembre, Quentin Hanck. Mais il n'empêche que l'équilibre de l'équipe bisontine a été impacté, d'autant que la blessure du meilleur marqueur Ben Kovac est venue rajouter une dernière couche aux malheurs bisontins.

Trouver le déclic

Dès lors, Laurent Kleefstra doit faire avec les moyens du bord. Le coach du BesAC explique : "On a un effectif qui donne son maximum. Mais on joue à huit et physiquement, on tire beaucoup sur les mêmes avec des matches qui se succèdent tous les trois jours. Malgré cette série de défaites, on n'est qu'à 2 points de la 7e place. En match, on n'est jamais loin de nos adversaires. Il faut qu'on réussisse à trouver le déclic qui fasse basculer les matches en notre faveur et redonner ainsi de la confiance" .

Et voilà que se présente aux portes du palais des sports, le MBA Mulhouse fort de sa 2e place (7 victoires et 3 défaites) derrière Le Havre et qui reste sur quatre matches de suite gagnés dont deux de façon probante : à Loon Plage (68-83) et dernièrement contre LyonSO (88-70).

"Aller à la guerre"

"Assurément Mulhouse, c'est du lourd pas simple à manoeuvrer " commente Laurent Kleefstra. "C'est fort partout, c'est dense. Du poste 1 au poste 5, avec une grosse force de frappe derrière l'arc. Et tout ça réuni, ça donne une équipe très solide, très rôdée qui coche la case de 2e meilleure évaluation collective du championnat" . Voilà donc les données globales et individuelles qui vont être soumises au BesAC ce mardi soir sur le parquet du Palais des Sports.

Tout va être fait côté bisontin pour tenter d'enrayer cette mécanique mulhousienne. Le coach bisontin devra une nouvelle fois pianoter au mieux avec les joueurs dont il dispose, et faire quelques ajustements pour trouver les meilleures solutions à opposer à cet adversaire en totale confiance. "Après, il faut gérer au mieux la balle et aller à la guerre, garder notre assise défensive et retrouver de l'adresse, ce qui nous a tant manqué vendredi dernier à Metz" explique encore le technicien.

À noter que du côté de l'infirmerie, Claudien Eliezer-Varetot qui a pris en Lorraine un gros coup sur un genou, devrait être opérationnel contre Mulhouse.

Le groupe bisontin : Pouye, Saounera, Eliezer-Vanerot, Magassa, Buzer,Mercet-Guyot, Falzon, Berthet, Boyer, Jubenot (cap), Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.