Mardi 23 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Santé

En France, la grippe s'invite aux fêtes de d'année

Publié le 23/12/2025 - 09:30
Mis à jour le 23/12/2025 - 09:18

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) a connu une nette augmentation en France durant la semaine 50, comprise entre le 8 et le 14 décembre 2025, selon le dernier bulletin national de Santé publique France. Cette hausse concerne l’ensemble des classes d’âge et est principalement portée par la circulation des virus grippaux.Dans ce contexte, les autorités sanitaires alertent sur un risque accru de recours aux soins dans les semaines à venir et rappellent l’importance des mesures de prévention à l’approche des fêtes de fin d’année.

© CHRU Besançon
©
1/2 - © CHRU Besançon
2/2 - ©

La grippe en phase épidémique sur tout le territoire hexagonal

L’épidémie de grippe s’est généralisée à l’ensemble des régions de France métropolitaine. Les indicateurs continuent de progresser dans toutes les tranches d’âge, avec une intensité plus marquée chez les plus jeunes et les personnes âgées.

Chez les moins de 15 ans et les 65 ans ou plus, l’activité grippale a atteint un niveau d’intensité modérée, tant en médecine de ville qu’à l’hôpital. La mortalité associée à la grippe est également en hausse. ”La part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique augmentait et était à un niveau deux fois supérieur à celui observé en S50/2024 (1,8% vs 0,9%)", précise Santé publique France.

Les virus grippaux de type A dominent très largement, avec une prédominance du sous-type A(H3N2) depuis la semaine 48.

Bronchiolite : une épidémie toujours active, surtout chez les nourrissons

La bronchiolite poursuit également sa progression en France hexagonale, où toutes les régions sont en épidémie à l’exception de la Corse, encore en phase pré-épidémique. Les indicateurs en médecine de ville augmentent, tandis que les hospitalisations poursuivent leur hausse.

Chez les enfants de moins d’un an, la bronchiolite représente une part importante de l’activité hospitalière. ”En semaine 50, chez les moins de 1 an, la bronchiolite concernait 20,5% des passages aux urgences et 37,5% des hospitalisations dans cette classe d'âge”,indique Santé publique France.

En Outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont également en épidémie, tandis que La Réunion et Mayotte restent en phase pré-épidémique.

Covid-19 : des indicateurs cliniques stables mais une hausse dans les eaux usées

Contrairement à la grippe et à la bronchiolite, les indicateurs de la Covid-19 demeurent globalement stables et à des niveaux faibles en ville comme à l’hôpital. Toutefois, la surveillance environnementale montre une évolution différente. ”L'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées était en forte augmentation pour la troisième semaine consécutive", selon Santé Publique France.

La part des décès mentionnant la Covid-19 reste limitée, bien qu’en légère progression par rapport à la semaine précédente.

Une pression accrue attendue sur le système de santé

Face à l’intensification de la circulation des virus respiratoires, les autorités sanitaires anticipent une augmentation du recours aux soins dans les prochaines semaines.

”Une augmentation du recours aux soins en ville et à l’hôpital est à anticiper dans les semaines à venir, avec un impact pouvant être important sur le système de santé.”

Cette situation intervient à l’approche des fêtes de fin d’année, période propice aux rassemblements.

Rappel des recommandations sanitaires

Santé publique France rappelle l’importance des mesures de prévention pour limiter la diffusion des virus respiratoires :”à l’approche des fêtes de fin d’année, l’adoption systématique et par tous des gestes barrières est essentielle afin de freiner la diffusion des virus respiratoires et de protéger les personnes les plus à risque de formes graves.”

Les autorités soulignent également que la vaccination contre la grippe et la Covid-19 reste possible pour les personnes éligibles.

  • Source : Bulletin Infections respiratoires aiguës, Édition nationale, Semaine 50 (8 au 14 décembre 2025), Santé publique France, publication du 17 décembre 2025.

bronchiolite covid-19 épidémie grippe noël 2025

Publié le 23 décembre à 09h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

France
Santé

En France, la grippe s’invite aux fêtes de d’année

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) a connu une nette augmentation en France durant la semaine 50, comprise entre le 8 et le 14 décembre 2025, selon le dernier bulletin national de Santé publique France. Cette hausse concerne l’ensemble des classes d’âge et est principalement portée par la circulation des virus grippaux.Dans ce contexte, les autorités sanitaires alertent sur un risque accru de recours aux soins dans les semaines à venir et rappellent l’importance des mesures de prévention à l’approche des fêtes de fin d’année.

bronchiolite covid-19 épidémie grippe noël 2025
Publié le 23 décembre à 09h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Plus de 100 structures labellisées “France santé” en Bourgogne-Franche-Comté : quelles sont les promesses ?

Le réseau "France santé", destiné à renforcer l’accès aux soins de proximité sur l’ensemble du territoire, est désormais opérationnel en Bourgogne-Franche-Comté. À l’issue d’une première phase de labellisation, plus de 100 structures de santé ont obtenu le label à l’échelle régionale, a-t-on appris dans un communiqué du 19 décembre 2025.

ars bourgogne franche-comté labellisation médecin médical
Publié le 22 décembre à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Fêtes de fin d’année : l’ARS appelle à la vigilance face aux épidémies hivernales

À l’approche des rassemblements de fin d’année, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à une vigilance accrue face aux épidémies hivernales. L’agence rappelle "l’importance de la mobilisation générale contre toutes les infections respiratoires aiguës : gestes barrières et vaccination", soulignant la nécessité de protéger l’ensemble de la population, et en particulier les personnes les plus fragiles.

ars bourgogne franche-comté covid-19 épidémie grippe maladie
Publié le 21 décembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

L’ARS BFC et l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé renforcent leur collaboration

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont officialisé le 16 décembre 2025 un cadre commun de collaboration à Dijon, en marge d’une journée d’échange. A l’ordre du jour ? bon usage du médicament, impact environnemental, innovation et recherche…

ars bourgogne franche-comté
Publié le 18 décembre à 17h03 par Hélène L.
Besançon
Santé

Un nouveau centre médico-psychologique installé à Besançon

VIDEO • Ouvert depuis le mois de septembre 2025, le centre médico-psychologique Jules Verne située rue Gisèle Halimi dans le quartier du pôle Viotte à Besançon, a officiellement été inauguré ce 17 décembre. L’occasion de rencontrer les différents acteurs du centre et de découvrir leurs nouveaux locaux.

centre centre hospitalier de novillars genius psychiatrie psychologie
Publié le 18 décembre à 16h01 par Hélène L.
HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

Haute-Saône : fermeture administrative pour le restaurant Frety’s Food à Fretigney-et-Velloreille

Le service de la protection sanitaire des consommateurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a procédé, vendredi 5 décembre 2025, à un contrôle sanitaire du restaurant rapide Frety’s Food, situé à Fretigney-et-Velloreille.

fermeture administrative hygiène préfet de haute saône restaurant
Publié le 12 décembre à 18h00 par Alexane
Dijon
Santé Société

Une équipe dijonnaise met au jour un nouveau mécanisme impliqué dans les troubles du neurodéveloppement

Une avancée scientifique majeure a été annoncée ce jeudi 11 décembre par l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs de l’équipe GAD (Genetics of rAre Diseases) du laboratoire CTM, Unité Mixte de Recherche 1231 associant l’Université Bourgogne Europe et l’INSERM, ont identifié un mécanisme inédit impliqué dans certaines formes de troubles du neurodéveloppement. Ces travaux sont menés sous la direction du Professeur Antonio Vitobello, spécialiste en génétique médicale.

chercheur inserm sciences université de bourgogne
Publié le 12 décembre à 17h44 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

Cas groupés de légionellose à Port-sur-Saône : une source possible de contamination identifiée

Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations après l’identification d’une source possible de contamination liée à un épisode de légionellose ayant touché Port-sur-Saône entre août et septembre derniers, apprend-on dans un communiqué de l'ARS Bourgogne Franche-Comté ce jeudi 11 décembre.

ars bourgogne franche-comté légionellose maladie
Publié le 12 décembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Santé

Objectif fêtes : se préparer sans stress et arriver à Noël sans redouter la dinde

Conseils nutrition • Les fêtes de fin d'année sont rarement l'occasion rêvée pour garder la ligne. Mais notre diététicienne Valentine Caput vous livre quelques conseils pour aborder les fêtes de fin d'année avec sérénité en mettant en place de bonnes habitudes. 

alimentation diététicienne fêtes de fin d'année valentine caput
Publié le 8 décembre à 12h00 par VALENTINE CAPUT • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Téléthon : Plus de 990.000€ récoltés en Bourgogne-Franche-Comté

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées dimanche 7 décembre 2025 sur un compteur de 83 504 259 euros récoltés partout en France. En Bourgogne-Franche-Comté, le montant de la collecte s’élève à 990.125 €. C’est dans le département du Doubs que les donateurs se sont montrés les plus généreux.

collecte dons téléthon
Publié le 8 décembre à 10h38 par Elodie Retrouvey

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 1.99
couvert
le 23/12 à 09h00
Vent
2 m/s
Pression
1009 hPa
Humidité
87 %
 