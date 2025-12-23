En France, la grippe s’invite aux fêtes de d’année

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) a connu une nette augmentation en France durant la semaine 50, comprise entre le 8 et le 14 décembre 2025, selon le dernier bulletin national de Santé publique France. Cette hausse concerne l’ensemble des classes d’âge et est principalement portée par la circulation des virus grippaux.Dans ce contexte, les autorités sanitaires alertent sur un risque accru de recours aux soins dans les semaines à venir et rappellent l’importance des mesures de prévention à l’approche des fêtes de fin d’année.

La grippe en phase épidémique sur tout le territoire hexagonal

L’épidémie de grippe s’est généralisée à l’ensemble des régions de France métropolitaine. Les indicateurs continuent de progresser dans toutes les tranches d’âge, avec une intensité plus marquée chez les plus jeunes et les personnes âgées.

Chez les moins de 15 ans et les 65 ans ou plus, l’activité grippale a atteint un niveau d’intensité modérée, tant en médecine de ville qu’à l’hôpital. La mortalité associée à la grippe est également en hausse. ”La part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique augmentait et était à un niveau deux fois supérieur à celui observé en S50/2024 (1,8% vs 0,9%)", précise Santé publique France.

Les virus grippaux de type A dominent très largement, avec une prédominance du sous-type A(H3N2) depuis la semaine 48.

Bronchiolite : une épidémie toujours active, surtout chez les nourrissons

La bronchiolite poursuit également sa progression en France hexagonale, où toutes les régions sont en épidémie à l’exception de la Corse, encore en phase pré-épidémique. Les indicateurs en médecine de ville augmentent, tandis que les hospitalisations poursuivent leur hausse.

Chez les enfants de moins d’un an, la bronchiolite représente une part importante de l’activité hospitalière. ”En semaine 50, chez les moins de 1 an, la bronchiolite concernait 20,5% des passages aux urgences et 37,5% des hospitalisations dans cette classe d'âge”,indique Santé publique France.

En Outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont également en épidémie, tandis que La Réunion et Mayotte restent en phase pré-épidémique.

Covid-19 : des indicateurs cliniques stables mais une hausse dans les eaux usées

Contrairement à la grippe et à la bronchiolite, les indicateurs de la Covid-19 demeurent globalement stables et à des niveaux faibles en ville comme à l’hôpital. Toutefois, la surveillance environnementale montre une évolution différente. ”L'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées était en forte augmentation pour la troisième semaine consécutive", selon Santé Publique France.

La part des décès mentionnant la Covid-19 reste limitée, bien qu’en légère progression par rapport à la semaine précédente.

Une pression accrue attendue sur le système de santé

Face à l’intensification de la circulation des virus respiratoires, les autorités sanitaires anticipent une augmentation du recours aux soins dans les prochaines semaines.

”Une augmentation du recours aux soins en ville et à l’hôpital est à anticiper dans les semaines à venir, avec un impact pouvant être important sur le système de santé.”

Cette situation intervient à l’approche des fêtes de fin d’année, période propice aux rassemblements.

Rappel des recommandations sanitaires

Santé publique France rappelle l’importance des mesures de prévention pour limiter la diffusion des virus respiratoires :”à l’approche des fêtes de fin d’année, l’adoption systématique et par tous des gestes barrières est essentielle afin de freiner la diffusion des virus respiratoires et de protéger les personnes les plus à risque de formes graves.”

Les autorités soulignent également que la vaccination contre la grippe et la Covid-19 reste possible pour les personnes éligibles.