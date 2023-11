En mots et en images – L’hommage à Charles Piaget au grand kursaal à Besançon

Après les obsèques civiles familiales qui se sont tenues en début d’après-midi, un hommage officiel a été rendu par de nombreuses personnalités et anonymes qui ont rempli le grand kursaal et ses plus 1.000 places.

Anne Vignot, la maire de Besançon, a pris la parole en premier en évoquant Charles Piaget comme étant ”de ces hommes et de ces femmes qui incarnent ce qui fait la culture et la force de notre ville, un engagement humble, mais fort pour défendre des valeurs émancipatrices et humanistes. Charles Piaget incarne Besançon, terre d’utopie et d’innovation sociale. Ses engagements appartiennent à l’histoire sociale française.”

Des membres de la famille de Charles Piaget ont également prononcé quelques mots, dont sa fille aînée, Françoise Piaget, puis Claude Billot, l’un des neveux, dans un long texte détaillé ponctué d’humour, de souvenirs et de beaucoup d’émotions, et Georges Ubbiali, également l’un des neveux de Charles Piaget qui est aussi sociologue et membre de Ensemble !.

Des personnes représentatives des engagements de Charles Piaget ont ensuite pris la parole dont Jacky Burtz, membre du comité d’action LIP et membre de la CFDT, Martine Chevillard, représentante d’Agir contre le chômage !, Théo Roumier, représentant de Sud Solidaires national, l’ancienne ministre et secrétaire régionale d’EELV Franche-Comté Dominique Voynet, qui a notamment mis en avant ”la fiabilité, la forte conviction, la capacité à galvaniser les hésitants, l’ouverture d’esprit et l’audace - de Charles Piaget - qui furent vitales au moment du combat des LIP (…)”

Edwy Plenel, président et co-fondateur de Médiapart, était également présent. Dans son hommage, le journaliste a déclaré : ”Bien sûr que nous lui disons adieu, mais sa vie, ce qu’elle nous lègue comme enseignement, va nous aider à vivre. Il prétendait parler au nom que ceux qui n’ont que leur bras.” Il a conclu en citant Les Misérables de Victor Hugo : ”Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise".

En dernier lieu, des représentants de partis politiques et de syndicats ont prononcé des discours-hommages dont Olivier Besancenot, porte-parole du NPA qui a eu l’occasion de rencontrer Charles Piaget et qui a parlé de lui comme étant une personne ”d’une grande humilité, une belle personne”, mais aussi comme étant ”une source d’inspiration” en affirmant que ”l’expérience LIP fait partie de notre héritage.”

Séverine Véziès, membre de la coordination nationale de la France insoumise a ensuite pris la parole, suivie de Matthieu Guinebert, membre de la direction nationale du Parti communiste français et secrétaire de la fédération du Doubs et conseiller régional, Myriam El Yassa, membre du conseil national du Parti socialiste et première secrétaire fédérale du Doubs et enfin Wiam Bama, élue nationale de la direction confédérale de la CGT.

La cérémonie s’est terminée par un dernier geste sur le cercueil de Charles Piaget sur fond de la dernière interview qu’il a donnée. C’était le 15 septembre 2023 pour Radio Bip en compagnie de l’un de ses neveux, Georges Ubbiali. Enfin, Le Temps des cerises a été chanté par quelques militants de divers collectifs et syndicats bisontins pour accompagner les derniers hommages.