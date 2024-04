Enfin un succès pour le FC Sochaux-Montbéliard à Bonal

Après plus de deux mois et demi sans victoire à domicile, le FC Sochaux-Montbéliard a enfin su corriger le tir lundi 8 avril lors de la 28e journée de National face à Nancy, en offrant une large victoire aux 10.000 spectateurs présents. Une victoire qui permet au FCSM de passer de la 9e à la 7e place du classement.

National : FCSM - Nancy : 4-1

Il était attendu ce premier succès en championnat à domicile depuis la fin de l’aventure en coupe de France. Les hommes d’Oswald Tanchot ont enfin montré toute la mesure de leurs ambitions hier soir face à des Nancéiens probablement impactés par le décès de leur président survenu plus tôt dans la journée.

En ouvrant le score juste avant la mi-temps (45+2) avec un pénalty un poil généreux accordé par l’arbitre de la rencontre, le capitaine Kevin Hoggas a montré la voie à suivre. Imité moins d’une minute plus tard par Kevin Zohi, venu doubler le score juste avant la pause.

Plus impactant, avec un pressing haut et une bonne utilisation de la profondeur, les Sochaliens ont mal mené des Nancéeiens qui ne se sont finalement pas ou peu procuré d’occasions franches.

Un nouveau pénalty en faveur du FCSM permettait à Macalou de donner de l’air aux siens (54e) même si par compensation l’arbitre accordait également un pénalty à Nancy à la 89e, transformé par Nangis. Mais Kevin Hoggas est venu concrétiser une dernière belle action sochalienne en inscrivant un quatrième but dans les dernières secondes de jeu, mettant définitivement fin aux débats.

Une belle et large victoire comme l’espéraient tant les supporters de Bonal qui n’ont pas regretté de s’être déplacé un lundi soir en semaine à 21h. Ne reste plus qu’à espérer que ce succès et cette énergie retrouvés lancent une nouvelle dynamique au sein du groupe jaune et bleu pour lui permettre de boucler le plus rapidement possible l’opération maintien.