Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Recette simple et abordable.
Ingrédients pour une galette
- 25 cl de lait
- 150g de sucre
- 150 g de farine
- 50 g de beurre
- 3 œufs entiers
- 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger
Étapes de la recette
- Dans une casserole (anti adhésive de préférence), faire chauffer le lait à feu moyen.
- Ajouter le sucre, le beurre et la fleur d'oranger.
- Quand ça bout, ajouter la farine, mélanger encore. Attention cette étape est très rapide. La casserole ne doit pas rester longtemps sur le feu.
- Hors du feu, ajouter les oeufs un à un puis mélanger à nouveau.
- Versez l'appareil dans un plat à tarte préalablement beurré et fariné. N'oubliez pas d'intégrer la fève !
- Cuire au four (chaleur tournante) pendant 20 minutes à 220°C. Surveillez bien la cuisson et retirez la galette du four lorsqu'elle sera légèrement dorée.
- Attendre qu'elle refroidisse et dégustez-la tiède ou froide.
Bon appétit !