Erreurs de tri : deux départs de feu lors du ramassage des déchets dans le Grand Besançon

Cet été 2024, Grand Besançon Métropole a dû faire face à deux départs de feux dans des camions bennes lors de la collecte, à Besançon et Cussey-sur-l’Ognon. Ces incidents sont directement liés à la présence de produits interdits dans les bacs. GBM appelle à la vigilance.

Des objets dangereux, tels que des batteries au lithium, des bobines de cuivre ou encore des produits inflammables (solvants/aérosols), ont été déposés par erreur ou négligence dans les poubelles.

Explosion et débris inflammables

Dans les deux cas, le même scénario s'est répété : lors du compactage des déchets dans la benne, une explosion s'est produite dans la trémie, projetant des débris inflammables et déclenchant des départs d'incendie. Malgré l'intervention rapide des agents de collecte, qui ont suivi les procédures de sécurité, les flammes ont continué à se propager. "Le conducteur a donc dû vider le contenu de la benne dans une zone sécurisée pour éviter une catastrophe. Les pompiers sont ensuite intervenus afin de maîtriser l’incendie", indique Grand Besançon Métropole qui précise que ces erreurs de tri auraient pu avoir des "conséquences dramatiques" : "Dans l'un des cas, le camion benne en flammes se trouvait à proximité immédiate d'habitations, augmentant considérablement le risque de propagation. Sans la réactivité des pompiers et le professionnalisme des agents de collecte, les dégâts auraient pu être bien plus importants".

Les coûts engendrés par ces erreurs, pour le traitement des déchets dangereux via des filières spécifiques et la réparation des dommages sur les bennes, sont élevés, souligne également GBM.

Un tri à effectuer en déchetterie

Les produits dangereux, notamment les piles, batteries ou produits chimiques, sont strictement interdits dans les bacs car ils présentent un risque élevé d'incendie, d'explosion et de pollution. "Ces objets doivent impérativement être déposés dans les déchetteries pour être traités en toute sécurité dans les filières dédiées", rappelle GBM.

En cas de doute sur le tri des déchets, des informations sont disponibles sur le site grandbesancon.fr et auprès de la Direction Gestion des Déchets au 03 81 41 55 35 ou par e-mail à gestion-dechets@grandbesancon.fr