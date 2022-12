ESBF : Sabrina Zazaï joue les prolongations pour deux saisons

Après une saison 2021/2022 complète pour l’ailière droite au côté de Lucie Granier, "Zazaï" a su imposer sa détermination et sa motivation à toute épreuve pour accomplir de belles performances individuelles et collectives avec l’équipe. Élément moteur du groupe par son dynamisme et dotée d’un bagage technique important, Sabrina a su stabiliser son niveau de jeu tout en conservant son côté imprévisible. C’est une joueuse avec de la maturité que nous pourrons continuer à observer sous les couleurs bisontines. En effet, elle prolonge son histoire avec l’ESBF pour deux saisons supplémentaires.

L’ensemble du club se dit très fier de la prolongation de Sabrina Zazaï. Issue de la formation bisontine, son retour la saison passée avait ravi le public du Palais des Sports qui connaissait déjà son amour pour le club. Elle affirme être "très heureuse de prolonger mon histoire avec l’ESBF mon club de coeur. Je remercie le président et Sébastien Mizoule de me faire confiance pour continuer à travailler ensemble encore pendant deux ans, ainsi que mon agent Roman qui m’accompagne depuis des années maintenant. J’espère que l’on va continuer à vivre des émotions incroyables au Palais des Sports et j’ai hâte de retrouver les supporters en 2023 et jusqu’en 2025."

Pour l'entraîneur principal de l'ESBF, "je suis content de pouvoir compter sur Sabrina Zazaï encore au moins un an avec moi et deux ans avec l’ESBF. Elle est un peu chez elle ici et elle nous le rend bien, tant sur le terrain car c’est une très bonne joueuse de Ligue Féminine de Handball qu’en dehors, car c’est une belle personne appréciée de tous."