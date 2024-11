ESBF : une rencontre avec un air de réunion de famille ce soir à Besançon

Totalement muselée par Metz lors de la dernière journée (40-24), l’ESBF aura pour mission ce soir au palais des sports de Besançon d’offrir une opposition plus solide et convaincante face à Brest, l’autre tête du duo de leaders du championnat. Avec comme objectif à la clé de récupérer la 4e place du classement, cédée au profit de Nice après la défaite à Metz.

LBE : ESBF - Brest, mercredi à 20h au palais des sports de Besançon

Si l’objectif semble séduisant, le chemin pour y parvenir est pourtant bien semé d’embûches car face à Besançon se dresse ce soir l’autre cador du championnat... Brest.

Pour l’entraîneur bisontin, pas question de se laisser intimider pour autant : "j’ai 14 joueuses sur le terrain demain soir et elles vont donner le meilleur d’elles-mêmes" a prévenu Jérôme Delarue. Face à d’anciennes Bisontines comme Audrey Dembélé, Clarisse Mairot ou encore Juliette Faure, les Bisontines veulent mettre "tout en oeuvre pour poser des problèmes à l’équipe brestoise" à condition, "de rentrer avec le plus d’énergie possible dans le match, de mettre énormément d’envie, de la qualité dans notre jeu et d’être à notre meilleur niveau" a ajouté le technicien bisontin.

Un match "avec de l'émotion" pour Sandrine Mariot

De son côté, les Brestoises ne risquent pas de faire de faveur aux Bisontines et voudront récupérer coûte que coûte leur place de leader, céder temporairement à Dijon qui compte un match en plus, au risque de voir Metz s’emparer du trône. Un objectif confirmé par le duo d’entraîneur composé d’une certaine Raphaël Tervel épaulée par Sandrine Mariot. La coach adjointe n’a pas caché le fait que cette rencontre sera probablement un "match avec de l’émotion" sans pour autant en oublier l’objectif brestois qui est de terminer champion d’automne.

Bien qu’encore invaincu cette saison, Brest a été quelque peu chahuté par Sambre lors de la dernière journée et a laissé entrevoir des zones de faiblesses avant de finalement s’imposer (26-21). Ne reste qu’à espérer que l’ESBF soit parvenue à identifier ces dernières et qu’elle réussisse ce soir à s’y engouffrer.