Escroquerie : le département de Saône-et-Loire récupère ses 350.000 euros

"Les fonds ont été identifiés rapidement et bloqués sur un compte de transit en France", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Mâcon, Éric Jallet, sans plus de précisions. Les 350.000 euros faisaient partie d'une subvention, votée par le conseil départemental, pour l'organisation du futur congrès national des sapeurs-pompiers, qui doit se tenir l'an prochain à Mâcon.

C'est au moment du virement de la somme à l'association destinée à porter le congrès que les escrocs ont opéré. Un faux RIB a été transmis et la somme a été transférée vers un faux destinataire, avait expliqué le président du conseil départemental André Accary à l'AFP.

Sa signature a été falsifiée, avait précisé M. Accary, qui détient aussi la fonction de président du Service départemental d'incendie et de secours 71 et a porté plainte pour usurpation d'identité. "Vous avez des spécialistes redoutables", avait-il déclaré. "C'est inquiétant et révoltant."

Une enquête pour pour escroquerie et blanchiment en bande organisée a été ouverte.

(AFP)