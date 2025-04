Face à Toulouse, le BesAC a l’occasion de "sécuriser" son maintien

Nationale 1 (phase 2 ) : BesAC - Toulouse, vendredi 4 avril à 20h au gymnase des Montboucons - Temis

Il est vrai que si le BesAC, avec cet esprit de revanche qui devrait l'animer, venait à gagner ce vendredi soir, il mettrait la formation de Haute-Garonne à 4 victoires d'écart et se placerait donc logiquement à l'abri d'un retour au classement. Pour cela il va falloir maitriser un ensemble qui reste sur un succès à domicile contre Feurs (88-84) avec notamment une performance haut de gamme de Ouattara (23 pts, 9 rebonds).

Laurent Kleefstra a bien ciblé les points forts de cet adversaire du sud-ouest : les deux meneurs Jean et Ona-Embo qui avait fait très mal à l'aller, et les deux postes 2, Aygalenc et Ouattara, ces quatre arrières qui inscrivent en moyenne 47 pts sur les 71 de l'équipe. Sans compter le pivot US Butler, solide au poste (13,6 pts).

De la concentration jusqu'au bout

Sur un plan plus général, le coach bisontn souligne : "C'est un match qu'il faut absolument sécuriser, objectif maintien en tête. Il faut qu'on aille vite au bout de notre chemin".

Bien évidemment, Laurent Kleefstra n'a pas manqué de revenir sur la dernière défaite à Rennes (79-71) où le BesAC a mené de 17 pts en première mi-temps avant de se faire rejoindre et de perdre : "On a mis le doigt là où ça fait mal. Et notamment encore sur les trop nombreuses pertes de balle. Mais aussi sur l'obligation de garder l'intensité qui nous avait fait nettement dominer les 20 premières minutes et de maintenir de la concentration jusqu'au bout".

Si le BesAC comptera sur ses deux meilleurs marqueurs Ben Kovac et Calvin Jubenot et sur la motivation de tous, en revanche l'inquiétude persiste autour de Quentin Hanck dont un genou le fait souffrir malgré les soins jusqu' ici apportés depuis un mois.

Le BesAC misera aussi sur l'appui inconditionnel et bruyant de ses supporters. Une victoire contre Toulouse et l'horizon bisontin serait alors bien plus clair !

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap), Maillot, Buzer, Mercé-Guyot, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra.

Les chiffres

Attaques : BesAC : 74,1 pts. Toulouse : 71,7 pts.

Défenses : BesAC : 76,7 pts. Toulouse : 75,9 pts.

Le classement : https://competitions.ffbb.com/

(Communiqué)