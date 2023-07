FC Sochaux : accord de reprise entre l'actionnaire chinois et Romain Peugeot

Suite aux émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet, l’Urssaf Franche-Comté a mis en place un accompagnement sur-mesure et des aides dédiées aux travailleurs indépendants et employeurs impactés. De nouvelles mesures viennent de voir le jour lundi 17 juillet, initiées par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire.