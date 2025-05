Fête des mères : les mamans moins gâtées que les papas en Bourgogne-Franche-Comté

Cewe a dévoilé les résultats d’une enquête menée par l’institut Discury mettant en lumière "les émotions, les préférences et les petits oublis" qui entourent la fête des mères et la fête des pères.

De cette étude menée auprès d’un panel "de 1.000 répondants représentatif de la population française", il ressort que 75% des Français célèbrent la fête des mères et la fête des pères. Tandis que 16% des Français reconnaissent avoir déjà oublié la fête des mères et la fête des pères. D’après le panel interrogé, on offre plus souvent un cadeau à sa maman qu’à son papa.

En effet, 88% d’entre déclarent acheter systématiquement un cadeau pour la fête des mères contre 67% pour la fête des pères. 62% déclarent enfin en acheter systématiquement pour les deux fêtes.

Un budget bien inférieur à la moyenne nationale en Bourgogne-Franche-Comté

Le budget moyen national consacré à la fête des mères (77€) et la fête des pères (77€) est équivalent. À rebours de la tendance nationale, les papas sont plus gâtés que les mamans en Bourgogne-Franche-Comté. Les habitants ayant prévu d’offrir un cadeau ont en effet un budget de 55€ pour la fête des mères contre 63€ pour la fête des pères. Bien en-dessous de la moyenne nationale (77€) mais surtout des régions Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine, qui consacrent respectivement le plus haut budget pour la fête des mères (109€) et pour la fête des pères (122€).

Les fleurs (28%) sont le cadeau le plus plébiscité par les Français pour les mamans tandis que les papas reçoivent en général des vêtements ou accessoires (14%). Arrivent ensuite pour les mamans : les chocolats et gourmandises (9%), les expériences (8%), puis les cadeaux personnalisés, les bijoux et montres, vêtements et accessoires, cadeaux faits maison etc. Pour les papas, l’ordre est sensiblement le même avec en deux les chocolats et gourmandises (10%), les cadeaux personnalisés et expériences (8%) puis les bijoux, cadeaux faits maison et produits tech. À noter que les fleurs (2%) figurent également dans la liste des cadeaux des papas mais à un niveau bien inférieur à celui des mamans.