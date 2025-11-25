Mardi 25 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Fêtes dans le Grand Besançon : quand les commerces peuvent-ils ouvrir le dimanche??

Publié le 25/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 25/11/2025 - 11:32

À l’approche des fêtes de fin d’année, les commerçants de Grand Besançon Métropole pourront accueillir leurs clients lors de dimanches d’ouverture exceptionnels. Voici les dates arrêtées par 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Élodie R.
1/3 - © Alexane Alfaro
2/3 - © Alexane Alfaro
3/3 - © Élodie R.

Dans le Grand Besançon, les magasins seront ouverts les 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2025. Cette mesure vise à faciliter les achats de Noël et à répondre à l’affluence prévue dans les centres commerciaux et les rues commerçantes de la ville. Elle concerne l’ensemble des commerces volontaires, qui pourront adapter leurs horaires selon leurs besoins.

Cette ouverture dominicale reste encadrée par la réglementation nationale, qui permet des dérogations pour les périodes de forte activité commerciale. Les salarié(e)s appelé(e)s à travailler ces dimanches bénéficieront des dispositions légales en matière de rémunération et de repos compensateur.

cadeaux commerce fêtes de fin d'année Grand Besançon Métropole noël 2025 shopping

Publié le 25 novembre à 14h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

”Vos souvenirs d’hiver se cachent ici” : Montagnes du Jura veut continuer de séduire, avec ou sans neige

La marque de destination Montagnes du Jura a dévoilé, le 25 novembre 2025, une nouvelle campagne de communication intitulée "Vos souvenirs d’hiver se cachent ici". Son objectif : rappeler que l’hiver dans le massif se vit pleinement, quelles que soient les conditions d’enneigement, et soutenir l’économie touristique locale dans un contexte de changement climatique.

BFC Tourisme gastronomie hiver montagnes du jura neige randonnée ski tourisme vacances
Publié le 25 novembre à 11h37 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Social

ESS : une croissance qui résiste en Bourgogne–Franche-Comté malgré le ralentissement régional

Les Urssaf Bourgogne et Franche-Comté, en partenariat avec la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS), ont présenté lundi 24 novembre 2025 les données actualisées sur l’Économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne Franche-Comté.

chambre régionale de l’économie sociale et solidaire croissance économie sociale et solidaire emploi urssaf
Publié le 25 novembre à 08h56 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Commission permanente : la Région Bourgogne – Franche-Comté vote 61,2 M€ de financements

Réunis à Besançon vendredi 21 novembre 2025, les élus régionaux ont adopté 61,2 millions d’euros de financements destinés à soutenir l’économie, la transition écologique, la formation, le tourisme et l’attractivité locale. Cette enveloppe vise à "soutenir l’économie, la transition écologique, la formation et l’attractivité des territoires".

commission permanente conseil regional bourgogne franche-comté parti communiste subvention
Publié le 24 novembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Sondage – Pour vous, le Black friday, c’est…

L’opération marketing internationale Black friday se déroulera, comme chaque année, le dernière vendredi de novembre, le 28 novembre 2025. Née aux Etats-Unis, cet évènement commercial est bel et bien implanté en France, dans les commerces et sur les sites internet marchands. Pour vous, que représente le Black friday ? C’est notre sondage de la semaine…

black friday commerce shopping
Publié le 24 novembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Economie
Publi-Infos

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

PUBLI-INFO • En novembre et décembre, Intermarché Chateaufarine organise de nombreux événements avec le Black Friday, la Black Week et une action commerciale sur l’image, le son et la bagagerie. Et ça ne s’arrête pas là. Il y aura des bons d’achat sur le rayon jouets et, plus important encore, la course aux jouets.

black friday black week bons d'achat cadeaux commerce intermarché intermarché chateaufarine jouets
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Salins-les-Bains
Economie

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

QUOI DE 9 ? • Situé au cœur de Salins-les-Bains, dans le Jura, Therma Salina accueille chaque année des milliers de visiteurs en quête de détente, de soins et de bien-être. Leur particularité ? une eau salée naturellement riche en minéraux, reconnue pour ses bienfaits apaisants, reminéralisants et antalgiques. Grâce à cette eau d’exception, l’établissement propose une large gamme de prestations allant de la cure thermale médicale aux soins de relaxation.

bien-être détente idée cadeau noël noël 2025 quoi de 9 therma salina
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon

L’association Boucle d'Arts revient pour la quatrième année consécutive avec son événement phare "Boutique éphémère d’artistes". Elle ouvrira ses portes du 29 novembre au 21 décembre 2025 à l’Atelier Oxymore, situé au 7 rue Klein, Besançon. Mais également du 3 au 23 décembre 2025 dans une galerie éphémère du centre-ville qui reste encore secrète…

boucle d'arts boutique éphémère
Publié le 22 novembre à 18h04 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

À partir du 25 novembre 2025, vous allez découvrir jusqu’au 24 décembre la rubrique commerciale Shopping de Noël sur maCommune.info ! Chaque jour, un commerçant, une entreprise de Besançon ou d'ailleurs en Bourgogne Franche-Comté, mettra en valeur un produit, une idée cadeau à offrir en cette fin d’année…

commerce noël noël 2024 shopping shopping de noël
Publié le 24 novembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Beaujolais Nouveau : chez Barthod, la tradition perd du terrain mais reste vivante…

Fondée il y a 76 ans, la Maison Barthod fait figure d’institution dans le paysage bisontin. À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 20 novembre, Sébastien David, caviste chez Barthod depuis près de 30 ans, dévoile les cuvées proposées cette année et livre son regard sur une tradition qui s’étiole.

barthod beaujolais beaujolais nouveau cave à vin tradition vin
Publié le 20 novembre à 08h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Sondage

 5.69
légère pluie
le 25/11 à 15h00
Vent
2.8 m/s
Pression
1007 hPa
Humidité
93 %
 