Fêtes dans le Grand Besançon : quand les commerces peuvent-ils ouvrir le dimanche??

À l’approche des fêtes de fin d’année, les commerçants de Grand Besançon Métropole pourront accueillir leurs clients lors de dimanches d’ouverture exceptionnels. Voici les dates arrêtées par

Dans le Grand Besançon, les magasins seront ouverts les 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2025. Cette mesure vise à faciliter les achats de Noël et à répondre à l’affluence prévue dans les centres commerciaux et les rues commerçantes de la ville. Elle concerne l’ensemble des commerces volontaires, qui pourront adapter leurs horaires selon leurs besoins.

Cette ouverture dominicale reste encadrée par la réglementation nationale, qui permet des dérogations pour les périodes de forte activité commerciale. Les salarié(e)s appelé(e)s à travailler ces dimanches bénéficieront des dispositions légales en matière de rémunération et de repos compensateur.