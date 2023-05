Foire Comtoise 2023 : "le programme comprend tout ce que le Portugal a de mieux à offrir"

"C'est un grand moment qui allie tradition, innovation et perspective" a précisé Anne Vignot, la maire de Besançon ce samedi matin lors de l'inauguration de cette nouvelle édition.

Christine Bouquin, président du Département du Doubs, a quant à elle souligné "l'amitié franco portugaise".

Avec plus de 600 exposants, la foire s'est désormais inscrit dans le paysage économique de Besançon. "Je souhaite que le volume d’affaire soit le plus grand possible. Le Portugal est un magnifique pays très heureux de voir que vous l’avez accueilli aujourd’hui", a indiqué Jean-François Colombet, le préfet du Doubs.

"Le programme comprend tout ce que le Portugal a de mieux à offrir", s'est enthousiasmé Patricia Gaspar, la consule du Portugal.

Une foire qui a failli ne pas ouvrir ce samedi matin suite à un problème technique sur le système de sécurité incendie. Tout est finalement rentré dans l'ordre pour le plus grand plaisir des visiteurs.