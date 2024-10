Football : les Bleues avec Mateo en attaque et Picaud dans les buts

Comme annoncé jeudi en conférence de presse, Constance Picaud, dont il a fait sa gardienne N.1 à la place de Pauline Peyraud-Magnin, sera titulaire dans les buts. Au stade Auguste-Bonal à Montbéliard et devant un peu plus de 10.000 personnes (sur une capacité de 20.000), les Bleues évolueront dans un nouveau système en 3-4-3 avec une ligne de trois défenseuses: Estelle Cascarino, la capitaine Wendie Renard et Thiniba Samoura.

La défenseuse du Real Madrid, Maëlle Lakrar, diminuée, commence sur le banc. En attaque, la joueuse du Paris FC Clara Mateo, qui n'a pas participé aux Jeux olympiques, sera entourée par Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani.

Eugénie Le Sommer, vice-capitaine, est remplaçante. Par ailleurs, la milieu Margaux Le Mouel (Paris FC), 23 ans, connaît sa première titularisation avec l'équipe A.

La Jamaïque, contre qui les Tricolores ont fait match nul (0-0) lors de la dernière Coupe du monde en Australie en 2023, doit faire sans son attaquante vedette et joueuse de Manchester City, Khadija Shaw.

