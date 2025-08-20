Gaza, Ukraine, Congo - Anne Vignot hissera un drapeau blanc ce jeudi à Besançon

Au regard de l’actualité internationale, la Ville de Besançon a annoncé vouloir dressé un drapeau blanc, symbole de paix, jeudi 21 août 2025 à 13h30 sur l’esplanade des droits de l’homme.

À l’image des manifestations en Israël pour demander la fin de la guerre garantissant la libération des otages, mais aussi des demandes de cessez-le-feu à Gaza pour les Palestiniens, ou encore de l’Ukraine "qui se voit l’objet de jeux de guerre entre les puissants" et de "la République démocratique du Congo qui vit des massacres", la Ville de Besançon a souhaité envoyer un signal fort.

La Ville de Besançon a ainsi annoncé ce mercredi que la maire, Anne Vignot, hissera le drapeau blanc, symbole de paix, jeudi 21 août 2025 à 13h30 sur l’esplanade des Droits de l’homme.