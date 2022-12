Ginko lance le pass 24H Tribu Noël pour profiter des animations à Besançon

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Ginko propose de changer de traineau en laissant sa voiture au garage ou en parking relais pour prendre le bus et le tram et profiter de la féérie de Noël à Besançon jusqu'au 1er janvier 2023.

Avec le Pass 24h Tribu Noël, il est possible de voyager volonté de 2 à 5 personnes sur les lignes bus et tram pendant 24h. Disponible et utilisable jusqu’au dimanche 1er janvier 2020, il est en vente :

à bord des bus



aux distributeurs automatiques des stations tram et de la ligne L3



à l’agence Ginko Mobilités place de la Révolution



dans les Relais Ginko



à la boutique Mobilignes (en Gare SNCF Viotte)



En ligne sur www.ginko.voyage



Les parkings relais

Pour les habitants à l'extérieur de Besançon, les parkings relais à disposition permettent de stationner sa voiture pour ensuite prendre le tram ou le bus. L'entrée est libre et l'ouverture de la barrière se fait automatiquement.

À la sortie, il suffit de présenter sur la borne de sortie le titre de transport validé dans la journée.