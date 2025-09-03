Global Sumud Flotilla pour Gaza : un membre du Collectif Palestine de Besançon sur un navire

Présentée par ses organisateurs comme ”la plus grande mission humanitaire de l’histoire”, la flottille réunit à son bord des médecins, des humanitaires, des artistes, des avocats, des marins, des membres du clergé, des responsables politiques et des militant(e)s.
À l’échelle locale, le collectif bisontin souligne qu’un de ses membres, Mustafa Cakici, militant bisontin, est ”un des organisateurs et organisatrices de cette grande initiative civile internationale” et qu’il se trouve actuellement à bord de l’un des navires.
Le communiqué conclut : ”Tous nos regards sont tournés vers la flotille”.