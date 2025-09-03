Mercredi 3 Septembre 2025
Besançon
Société

Global Sumud Flotilla pour Gaza : un membre du Collectif Palestine de Besançon sur un navire

Publié le 03/09/2025 - 11:49
Mis à jour le 03/09/2025 - 11:49

Le Collectif Palestine de Besançon annonce sa participation à la Global Sumud Flotilla, une initiative maritime internationale rassemblant des dizaines de bateaux, de 44 pays : 160 nationalités, 18.000 participants ”pour briser le blocus israélien qui affame la population gazaouie”, selon le communiqué transmis par l’association locale.

Archives © Alexane Alfaro
Archives © Alexane Alfaro

Présentée par ses organisateurs comme ”la plus grande mission humanitaire de l’histoire”, la flottille réunit à son bord des médecins, des humanitaires, des artistes, des avocats, des marins, des membres du clergé, des responsables politiques et des militant(e)s.

À l’échelle locale, le collectif bisontin souligne qu’un de ses membres, Mustafa Cakici, militant bisontin, est ”un des organisateurs et organisatrices de cette grande initiative civile internationale” et qu’il se trouve actuellement à bord de l’un des navires.

Le communiqué conclut : ”Tous nos regards sont tournés vers la flotille”.

Publié le 3 septembre à 11h49
