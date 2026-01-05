Lundi 5 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Social

Grève des médecins libéraux ce lundi 5 janvier 2026

Publié le 05/01/2026 - 10:09
Mis à jour le 05/01/2026 - 09:33

Les médecins de ville et cliniques débutent lundi un mouvement de grève qu'ils prédisent très suivi, afin de dénoncer le budget "insuffisant" de la sécurité sociale 2026 et exprimer leur crainte de la remise en question de leur liberté d’exercice.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

La grève, qui doit durer dix jours, lancée par les organisations professionnelles représentatives, des syndicats étudiants et de la jeune génération de médecins, devrait conduire à la fermeture des cabinets et à l'annulation d'opérations, prédisent ces derniers. Une manifestation est aussi prévue à Paris, le 10 janvier. "Le mouvement sera excessivement suivi", a affirmé le syndicat CSMF.

Du côté des médecins de ville, Jeunes médecins Ile-de-France a lancé une plateforme pour permettre aux grévistes de se déclarer. Plus de 14.500 sont déjà enregistrés.

Un budget jugé "insuffisant"

Les grévistes déplorent un budget de la Sécu insuffisant face à des besoins croissants, un contrôle accru des prescriptions d'arrêts de travail ou des mesures permettant aux autorités de baisser "de façon autoritaire" les tarifs de certains actes, en "contournant" le dialogue social. Ils craignent également la restriction de leur liberté d'installation, objet de textes en cours d'examen au Parlement.

Les patients déjà hospitalisés continueront d'être soignés mais les personnes arrivant aux urgences ou à la maternité seront, sauf urgences vitales, "transférées vers l'hôpital public", selon les syndicats. La grève pourrait ainsi mettre sous tension l'hôpital public, déjà éprouvé par un pic d'épidémies hivernales.

"Quel que soit le nombre de grévistes, l'important est de pouvoir dire à ces médecins que je suis évidemment à leur écoute", a souligné la ministre de la Santé Stéphanie Rist, lundi matin sur France 2. "Nous devons continuer le dialogue, nous devons le renforcer. J'espère que ce mouvement durera le moins longtemps possible". Elle a également souligné qu'elle pourrait "avoir recours aux réquisitions, en cas de besoin".

Une mobilisation suivie en Bourgogne-Franche-Comté

Pour le syndicat des gynécologues-obstétriciens (Syngof), ce mouvement est "la conséquence de politiques qui agressent les médecins", notamment le secteur 2 (praticiens conventionnés, avec dépassements d'honoraires), alors que les tarifs remboursés par l'Assurance maladie n'ont pour certains "pas évolué depuis les années 1990".

La ministre a pour sa part rappelé qu'il y avait "une augmentation exponentielle de ces dépassements d’honoraires ces dernières années". "Même si les abus ne concernent qu'une minorité de médecins, nous ne pouvons pas laisser la situation en l'état car nous avons des concitoyens qui renoncent aux soins pour des raisons financières", a-t-elle expliqué.

La mobilisation s’annonce également suivie en Bourgogne-Franche-Comté où l’URPS Médecins Libéraux de BFC a dénoncé un "système à bout de souffle" et "une vision purement comptable de la santé". "La santé des Français ne peut plus être la victime sacrificielle de l'instabilité politique", souligne l’URPS ML BFC. "Nous demandons à nos élus la même responsabilité que celle que nous avons envers nos patients et nos salariés".

(avec AFP)

budget grève médecins libéraux sécurité sociale

Publié le 5 janvier à 10h09 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Bourgogne-Franche-Comté
Nature Santé

Qualité de l’air en Bourgogne Franche-Comté : une hausse des particules fines observée en cette fin d’année

Depuis plusieurs jours, la qualité de l’air se dégrade sous l’effet d’une hausse des concentrations en particules fines. Selon les informations d'Atmo Bourgogne Franche-Comté lundi 29 décembre 2025, "les concentrations en particules fines augmentent progressivement". Les conditions météorologiques actuelles expliquent en grande partie cette situation : un temps froid et sec favorise leur accumulation dans l’air, en limitant leur dispersion.

atmo bourgogne franche-comté chauffage particules fines pollution qualité de l'air
Publié le 29 décembre 2025 à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Don du sang : les réserves fragilisées par les fêtes de fin d’année

"Et si, cette année, le plus beau cadeau n’était pas sous un sapin ?" C’est par cette question que l’Établissement français du sang interpelle pour rappeler "que le plus beau des cadeaux c’est de donner" son sang surtout dans une période comme celles des fêtes de fin d’année où "la mobilisation est plus que jamais nécessaire". 

don de plaquette don de sang fêtes de fin d'année plasma
Publié le 26 décembre 2025 à 12h00 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

16 structures labellisées “France Santé” en Haute-Saône

Sous la conduite du préfet de la Haute-Saône et de l’agence régionale de santé, et en partenariat avec le conseil départemental et les acteurs locaux, seize structures ont été labellisées France Santé en Haute-Saône en 2025. Il s’agit d’une offre de soins de proximité rapide, lisible et équitable, a-t-on appris dans un communiqué de la préfecture.

france santé labellisation préfecture de la haute-saône
Publié le 31 décembre 2025 à 16h03 par Elodie Retrouvey
France
Santé

En France, la grippe s’invite aux fêtes de d’année

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) a connu une nette augmentation en France durant la semaine 50, comprise entre le 8 et le 14 décembre 2025, selon le dernier bulletin national de Santé publique France. Cette hausse concerne l’ensemble des classes d’âge et est principalement portée par la circulation des virus grippaux.Dans ce contexte, les autorités sanitaires alertent sur un risque accru de recours aux soins dans les semaines à venir et rappellent l’importance des mesures de prévention à l’approche des fêtes de fin d’année.

bronchiolite covid-19 épidémie grippe noël 2025
Publié le 27 décembre 2025 à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Plus de 100 structures labellisées “France santé” en Bourgogne-Franche-Comté : quelles sont les promesses ?

Le réseau "France santé", destiné à renforcer l’accès aux soins de proximité sur l’ensemble du territoire, est désormais opérationnel en Bourgogne-Franche-Comté. À l’issue d’une première phase de labellisation, plus de 100 structures de santé ont obtenu le label à l’échelle régionale, a-t-on appris dans un communiqué du 19 décembre 2025.

ars bourgogne franche-comté labellisation médecin médical
Publié le 28 décembre 2025 à 11h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Fêtes de fin d’année : l’ARS appelle à la vigilance face aux épidémies hivernales

À l’approche des rassemblements de fin d’année, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à une vigilance accrue face aux épidémies hivernales. L’agence rappelle "l’importance de la mobilisation générale contre toutes les infections respiratoires aiguës : gestes barrières et vaccination", soulignant la nécessité de protéger l’ensemble de la population, et en particulier les personnes les plus fragiles.

ars bourgogne franche-comté covid-19 épidémie grippe maladie
Publié le 24 décembre 2025 à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

L’ARS BFC et l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé renforcent leur collaboration

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont officialisé le 16 décembre 2025 un cadre commun de collaboration à Dijon, en marge d’une journée d’échange. A l’ordre du jour ? bon usage du médicament, impact environnemental, innovation et recherche…

ars bourgogne franche-comté
Publié le 18 décembre 2025 à 17h03 par Hélène L.
Besançon
Santé

Un nouveau centre médico-psychologique installé à Besançon

VIDEO • Ouvert depuis le mois de septembre 2025, le centre médico-psychologique Jules Verne située rue Gisèle Halimi dans le quartier du pôle Viotte à Besançon, a officiellement été inauguré le 17 décembre. L’occasion de rencontrer les différents acteurs du centre et de découvrir leurs nouveaux locaux.

centre centre hospitalier de novillars genius psychiatrie psychologie
Publié le 2 janvier à 16h36 par Hélène L.

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Salade d’endives avocat et comté

Sondage

 -1.4
partiellement nuageux
le 05/01 à 12h00
Vent
1.49 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
65 %
 