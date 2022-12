Grève surprise à la SNCF : seulement 4 trains sur 10 ce week-end, les fêtes menacées

Une grève des contrôleurs va contraindre la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités de vendredi à dimanche, une reprise progressive étant prévue lundi, a annoncé ce mercredi la compagnie. Voici les perturbations prévues :

Trafic TGV Inoui et Ouigo

Pour les TGV Nord, la SNCF Voyageurs prévoit un train sur deux. À l'Est et dans le Sud-Est, le trafic sera d'un train sur trois. En Atlantique le trafic sera le plus impacté avec un train sur quatre. Même fréquence pour les TGV low-cost Ouigo, avec un train sur quatre sur les rails.

Trafic international

Aucun train ne circulera pour effectuer la liaison France-Espagne. Un train sur trois reliera l'Hexagone à l'Italie et à la Suisse. Pour l'Allemagne, un train sur deux circulera sur les rails. Quant à l'Eurostar et au Thalys, la SNCF prévoit un trafic «normal».

Trafic Intercités

Si vous souhaitez emprunter un TGV Intercités, un train sur deux circulera le jour tandis qu'aucun train de nuit ne sera en fonction.

Quel que soit le billet réservé, les clients impactés par cette grève bénéficieront d'un remboursement total du prix du billet ou "d'un échange sans frais dans tous les trains où il reste de la place jusqu'au jeudi 8 décembre inclus", souligne la SNCF dans son communiqué.

Les vacances de Noël menacées

À l'initiative de SUD-Rail, de l'Unsa et de la CFDT qui ont suivi un collectif de contrôleurs créé à la rentrée, la grève du week-end porte sur des revendications salariales, le déroulé des carrières et, globalement, une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction par la direction de SNCF Voyageurs. Les chefs de bord ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Jour de l'an.

"Une épée de Damoclès", selon Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA-Ferroviaire. La direction de SNCF Voyageurs regrette dans un communiqué un mouvement maintenu "alors que des mesures concrètes et importantes ont été proposées aux organisations syndicales à l'issue de plusieurs semaines de négociations".

Cette grève intervient à la veille du début des négociations annuelles obligatoires (NAO), qui doivent s'engager mercredi 7 décembre au niveau du groupe SNCF. La CGT, SUD-Rail et CFDT on appelé à une "grève unitaire" ce jour-là.

(Avec AFP)