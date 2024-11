Guide de haute montagne, Paulo Grobel a tenu une conférence auprès de skieurs à Valdahon

Paulo Grobel a bien détaillé les différentes étapes que constituent la création d’une CSV au moment de la préparation d’une sortie en montagne : Le "gribouillon", comme il l’appelle, intègre la cartographie, le bulletin d’estimation du risque d’avalanche (Bera), la météo, mais aussi et c’est peut-être ce qui constitue la plus grande innovation de cette méthode de préparation globale, la participation du groupe à l’élaboration du projet de sortie en montagne.

Aux nombreuses questions des participants, Paulo Grobel a toujours répondu avec précision et limpidité. L’assemblée a largement manifesté son intérêt pour cette démarche et la qualité de l’orateur. Le Club Alpin a su une fois de plus se mettre au service des pratiquants de sports de plein air et au profit de leur sécurité en montagne.

(Communiqué)