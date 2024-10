Halloween 2024 : quelles sont les tendances costumes cette année ?

La fête d’Halloween est dans quelques jours, l’occasion de préparer son costume pour fêter ça en famille et entre amis dans une ambiance effrayantes. Cette année, les tendances semblent similaires à celles de ces deux dernières années et les sorties cinématographiques n’y sont jamais pour rien…

Les clowns diaboliques sont encore cette année complètement tendance. Clowns fous, tueurs d’enfants dans les égouts ou purs psychopathes, il y a l’embarras du choix.

Avec la sortie du film le 2 octobre de Joker : Folie à deux réalisé par Todd Philips, les costumes de tous les Joker de l’histoire du cinéma sont d'actualité : de celui de Joaquin Phoenix, en passant par celui interprété par Heather Lodger, ou encore le grandiose Jack Nicholson, il y en a pour tous les délires.

Le clown Pennywise du film Ça (It en anglais) de Tommy Lee Wallace réalisé en 1993 et de Andrés Muschietti pour les remakes de 2017 et 2019, est également un incontournable d’Halloween. Ne pas oublier l’accessoire qui fera toute la différence : le ballon rouge.

Enfin, autre clown-pantin du cinéma et pas des moindres en raison de sa complicité avec le tueur Jigsaw des films Saw, il s’agit de Billy. Avec un costume trois pièces noir et un noeud papillon rouge vif, le tour est joué. L’accessoire clé : un tricycle rouge.

Autre clown qui n’en est pas vraiment un… quoique : Beetlejuice. Cheveux verts en bataille, yeux noirs, teint blanc et nécrosé, costume deux pièces à rayures verticales larges noires et blanches ou costume rouge foncé, chemise blanche et cravate noire ou noeuf papillon noir avec le costume rouge. Il faut rire bruyamment dans ce costume.

Mercredi, Cruella, Lydia Deetz...

Comme chaque Halloween depuis très longtemps, l’indémodable Mercredi Addams est une solution de facilité toujours efficaces : nattes de cheveux noirs, robe noire, col blanc pointu et teint blafard. Depuis la sortie de la première saison de la série Mercredi créée par Alfred Gough et Miles Millar en 2022, on peut trouver des costumes plus sophistiqués tels que l'uniforme d’école du personnage à rayures noires et grises ou la fameuse robe de bal à froufrous et en tulle noir. Ne pas oublier de relever les nattes de chaque côté de la tête pour le souci du détail.

Inspiration voisine, le personnage de Lydia Deetz dans les films Beetlejuice de Tim Burton. Que l’on veuille se costumer comme dans le premier (enfant) ou le deuxième film (adulte), c’est assez facile. Il suffit d'avoir les cheveux noirs (ou une perruque), de se faire une frange pointue, un chignon en pétard en laissant de la longueur sur le cou, une robe noire et des chaussures type Dr Martens ou une robe rouge de mariée en tulle avec un voile sur l’arrière de la tête. Détail : il ne fait pas hésiter à se faire le teint pâle et les yeux noirs/violets fatigués.

Autre inspiration féminine : Cruella d’Enfer. Quelle que soit la version choisie, la perruque noire et blanche est obligatoire. Ensuite, tout dépend des inspirations favorites :

celle du dessin animé de 1961 avec une simple robe noire, un manteau de fourrure beige (préférer la fausse), de longs gants rouges, des escarpins rouge, sans oublier le porte-cigarette ;

celle du film sorti en 1996 Les 101 Dalmatiens de Stephen Herek interprétée divinement par Glenn Close avec par exemple une robe en motif léopard ou en dalmatien, le porte-cigarette, les chaussures à talons… il faut que ce soit sophistiqué ;

ou la version interprétée par Emma Stone en 2021 dans un look très moderne, très artistique et très rock, pas si évident à imiter : soit une robe rouge asymétrique et un loup noir, soit une veste simili cuir ou vinyle à grosses épaulettes, pantalon noir, collier choker assez épais. Pas de porte-cigarette, mais une canne noire pour cette interprétation.

Infos +

Autres inspirations à ne pas oublier : le classique Dracula, la calavera, Carry au bal du diable, Eleven (Stranger Things), sorcière, Ursula (méchante de La petite sirène), diable, sorcière de Blanche-Neige, mariée macabre, fantôme, cousin machin, oncle Fétide, Morticia et Gomez Addams, Harley Quinn, les soeurs Grady, Catwoman, Ghostbusters, Edward aux mains d’argent, la créature du Frankenstein, momie, loup garou, squelette, citrouille, Chucky et la fiancée de Chucky, zombie, Maléfique, Poison Ivy, Dark Vador, Esther, Voldemort, Hannibal Lecter, Micheal Myers, la Dame de coeur, xénomorphe (Alien), Terminator, Candyman, Jason Voorhees (vendredi 13), Leatherface…

Pensez également aux célébrités décédées, ça marche aussi : David Bowie, Elvis, John Lennon, Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Freddy Mercury, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Tupac, John Wayne, Claude François, Louis XVI et Marie-Antoinette, Prince, la Reine Elisabeth II, etc.