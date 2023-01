Handball : Camille Aoustin quittera l’ESBF à la fin de la saison

Cherbourgeoise d’origine, Camille Aoustin était arrivée à l’été 2021 en terre Franc-Comtoise après avoir vécu une expérience de quatre ans en Hongrie, à Siófok, club avec lequel elle a gagné l’EHF European League en 2019. Recrutée par Sébastien Mizoule pour compenser le départ de Chloé Valentini, l’ailière gauche avait rejoint les bords du Doubs avec les valises pleines pour partager son expérience à ses jeunes coéquipières, envers lesquelles elle allait avoir un rôle de grande soeur. Forte de son bagage technique important, elle est l’une des meilleures joueuses à son poste et a pu le prouver de nombreuses fois la saison passée et ce début de saison, à l'image de son but à l'aveugle marqué dimanche face à son ancienne équipe.

La joueuse qui avait choisi Besançon pour préparer une éventuelle reconversion professionnelle parallèlement au handball ne sera plus bisontine la saison prochaine. La joueuse fantasque et qui aime donner du spectacle dans les salles n’est pas conservée par le staff technique composé du duo Mizoule - Garnier pour la saison à venir.

"Son expérience, sa volonté de transmettre aux autres et ses qualités techniques auront contribué à la progression sportive de l'ESBF, qui a continué à s'imposer à l'échelle nationale et européenne", selon l'équipe.

Pour Sébastien Mizoule, entraîneur principal de l'ESBF, "je remercie Camille pour tout ce qu’elle a apporté au groupe durant ces deux saisons. Son expérience et ses qualités individuelles auront permis au groupe d’avancer tout au long de ces deux années. Je lui souhaite une bonne continuation sur et en dehors des terrains."

(Communiqué)