Handball : Ema Cordier poursuit sa formation à l’ESBF !

À l’âge de 20 ans et à l’issue de deux premières saisons au sein du centre de formation, Ema poursuivra à l’ESBF pour deux saisons supplémentaires sous une seconde convention de formation, soit jusqu’en 2025.

Formée par le club de Val de Gray, Ema Cordier, gauchère évoluant au poste d’ailière droite, est arrivée à l’ESBF en 2017. Après sa formation au sein du Pôle espoirs Bourgogne Franche Comté, elle est depuis deux saisons, pensionnaire du centre de formation et évolue avec l’équipe réserve en Nationale 1 principalement.

Aux côtés de Sabrina Zazaï et Mélina Peillon, elle sera de nouveau la troisième ailière droite de l’effectif professionnel. Parmi les meilleures buteuses du championnat de N1, elle continuera de progresser et performer avec l’équipe réserve, d’apporter son expérience et côtoyer de temps à autre l’équipe professionnelle. La jeune joueuse a d’ailleurs, déjà connu ses premières apparitions avec le groupe professionnelle, la saison passée en déplacement à Celles-sur-Belle, où elle avait inscrit ses deux premiers buts. Cette saison, son nom est également apparu sur la feuille de match de l’équipe première, à l’occasion du quart de finale de coupe de France.

"Parmi les meilleures buteuses du championnat de nationale 1"

”Je suis très heureuse de continuer mon aventure à l’ESBF pour ces deux prochaines saisons ! J’ai hâte de continuer à travailler pour atteindre mes objectifs individuels et collectifs”, a déclaré Ema Cordier.

Pour Tom Garnier, responsable du centre de formation et entraîneur adjoint de l’ESBF, ”après deux premières saisons au centre de formation, Ema a montré sa capacité à progresser techniquement à son poste d’ailière droite, figurant cette saison parmi les meilleures buteuses du championnat de nationale 1. Je suis très heureux qu’elle ait accepté de poursuivre l’aventure pour deux saisons supplémentaires, avec pour objectif de passer le cap d’intégrer l’équipe professionnelle.”