Handball : Florence Bonnet signe son premier contrat professionnel avec l’ESBF

Florence Bonnet a fait ses premières classes au pôle Espoir de Valence et au club de l’ASUL Vaux-en-Velin. En 2020, elle rejoint Besançon et son centre de formation. Durant trois saisons, elle a pu évoluer avec l’équipe Espoirs et côtoyer l’équipe professionnelle.

Meilleure gardienne du championnat de National 1, à la fin de la saison 2022/2023, l’ESBF lui a laissé l'opportunité de faire ses armes en Ligue Butagaz Energie en la prêtant au club de Toulon Métropole Var Handball pour sa dernière année de formation. La jeune gardienne qui a maintenant gagné en confiance fera son retour en juin 2024 dans les buts bisontins, avec un premier contrat professionnel à la clé jusqu’en 2027.

Ces quatre années de formation lui ont permis de progresser dans tous les domaines : la tactique, la technique, mais surtout le mental. Celle qui se décrit comme une gardienne explosive, énergique, travailleuse et qui adore le jeu rapide, a engrangé durant son année de prêt une certaine stabilité et une assurance face aux tirs. Les relances et les engagements rapides sont devenus l’un de ses points forts. "Florence formera avec Tonje Lerstad un binôme de qualité, solaire et tonique", se réjouit l’ESBF.

"Plein de détermination et d’engouement pour faire briller l’ESBF au plus haut niveau"

Florence Bonnet se dit "très heureuse de combattre aux côtés des bisontines pour les trois saisons qui arrivent. Je remercie par avance le club de Toulon de m’avoir laissé l’opportunité d’engendrer de l'expérience en LBE cette année. La fin de mon prêt signifiera la fin de mes années de formation et donc mon retour en Franche-Comté pour signer mon premier contrat professionnel avec plein de détermination et d’engouement pour faire briller l’ESBF au plus haut niveau. J’ai hâte de vous revoir, à la saison prochaine !"

Daniel Hournon, président du club, se dit "ravi d’offrir à Florence son premier contrat professionnel. Performante durant ses années de formation, elle a acquis le niveau pour devenir gardienne professionnelle. Elle aura encore beaucoup à apprendre, mais nul doute que les cages bisontines seront bien gardées durant les 3 prochaines années."