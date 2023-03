Handball : Guillaume Crépain, bras droit de Benoît Guillaume, quitte le GBDH

Après 16 saisons en tant que joueur professionnel et plus de 400 matchs dans l’élite du handball français, Guillaume Crépain avait décidé de mettre un terme à sa longue carrière de joueur pour commencer sa formation d’entraîneur professionnel (titre 6) en rejoignant en début de saison le staff de l’équipe ProLigue.

Bras droit du coach Benoit Guillaume, il aura su "apporter sa touche personnelle et son esprit combatif au groupe Bisontin" a déclaré le club. Malgré la volonté du club de le conserver, Guillaume a décidé de rejoindre le Saran Loiret Handball à l’issue de la saison afin de poursuivre sa progression dans le coaching professionnel. Actuellement second du classement, le club du Loiret a pour objectif de remonter très rapidement en première division avec un projet ambitieux, il occupera le poste d’entraîneur adjoint aux côtés du coach principal Fabien Courtial.

"La saison n’est pas terminée mais je voulais remercier dès aujourd’hui l’ensemble des salariés, et les nombreux bénévoles. Un grand merci au public qui n’a cessé de remplir le palais malgré notre place dans la seconde partie de tableau. Tous ces aspects montrent le potentiel énorme du club. Je remercie également les dirigeants et plus particulièrement Benoît qui m’ont fait confiance pour m’offrir ma première expérience professionnelle au plus haut niveau. Je n’ai pas arrêté de prendre du plaisir dans mon travail au quotidien. Il nous reste quelques matchs pour pourvoir donner un maximum de plaisir au public. Et le temps des "au revoir" viendra à la fin du championnat. Avec l’aide des joueurs, nous allons tout faire pour terminer la saison en beauté". Guillaume Crépain, assistant coach de l’équipe Proligue