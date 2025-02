Handball : Kiara Tshimanga quitte l'ESBF à la fin de la saison

En fin de contrat au 30 juin 2025, Kiara Tshimanga ne sera plus une Engagée de l’ESBF à l’issue de la saison, a-t-on appris dans un communiqué du 7 février 2025.

Formée à Paris 92 et pensionnaire du pôle Ile-de-France,Kiara Tshimanga a rejoint l’ESBF à l’été 2019 pour intégrer le centre de formation, alors sous la houlette de Sébastien Mizoule. Grâce à des qualités physiques impressionnantes, à l’image de son explosivité et de sa vitesse, Kiara avait rapidement été intégrée au collectif professionnel de Raphaëlle Tervel. Elle avait prolongé d’une saison sa convention de centre pour grandir et développer son jeu, avant de signer professionnelle en 2023 pour un contrat courant jusqu’en 2025.

"Kiara Tshimanga a su démontrer une force de caractère qui fait d’elle une joueuse qui n’abandonne jamais et qui se donne à 200% sur le terrain", affirme l'ESBF dans son communiqué. "Très performante en défense, elle a su élever son niveau de jeu pour performer en attaque et devenir un maillon fort de l’équipe". Malgré la très grande volonté de vouloir conserver Kiara dans nos rangs pour les saisons à venir, celle-ci a préféré décliner la proposition du club pour découvrir de nouveaux horizons, se challenger et sortir de sa zone de confort.

L’ESBF Handball tient d’ores et déjà à remercier Kiara Tshimanga pour ses cinq saisons sous le maillot bisontin et lui souhaite une pleine réussite dans le prochain chapitre de sa carrière. Ce n’est pas sans émotions que nous quitterons, Kiara en juin prochain, mais nous comptons grandement sur elle pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et à terminer cette saison de la meilleure des façons !

"Kiara Tshimanga a toujours été une vraie force sur le terrain"

Kiara Tshimanga dit se sentir ”vraiment reconnaissante d’avoir vécu ces 5 belles saisons avec l’ESBF, elles seront toujours gravées en moi. La saison n’est pas encore finie, il nous reste des objectifs à atteindre avec l’équipe et j’ai encore quelques mois à profiter d’être ici.”

Annick Demouge, vice-présidente du Pôle Performance, réagit : ”nous respectons la décision de Kiara de vouloir découvrir de nouveaux projets et nous lui souhaitons une pleine réussite pour la suite. Nous la remercions pour son investissement sans faille durant ses 5 années au club. Nous comptons sur elle pour atteindre les objectifs de cette saison.”

Pour Daniel Hournon, président, ”Kiara Tshimanga a toujours été une personne discrète mais une vraie force sur le terrain. C’est une joueuse très attachante et qui est devenue un élément fort depuis son arrivée il y a cinq ans. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir, elle le mérite.”