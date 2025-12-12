Haute-Saône : fermeture administrative pour le restaurant Frety’s Food à Fretigney-et-Velloreille

Le service de la protection sanitaire des consommateurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a procédé, vendredi 5 décembre 2025, à un contrôle sanitaire du restaurant rapide Frety’s Food, situé à Fretigney-et-Velloreille.

Selon les agents présents, plusieurs manquements majeurs ont été relevés. Les inspecteurs indiquent avoir constaté une "absence d’hygiène des locaux, des équipements et des enceintes réfrigérées". Ils signalent également une "absence de plan de nettoyage et de plan de lutte contre les nuisibles", ainsi qu’une "incapacité du personnel à assurer la salubrité des denrées alimentaires proposées aux consommateurs".

Une décision préfectorale immédiate

Au regard de la gravité des faits observés, jugés "susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs", le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, a décidé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement. L’arrêté préfectoral a été pris à l’issue du contrôle, conformément aux dispositions permettant d’intervenir en cas de risques sanitaires avérés.

Une réouverture conditionnée

La réouverture du restaurant n’est pas envisagée avant la mise en conformité complète du site. Les services de l’État précisent que celle-ci "ne pourra intervenir qu’après constatation par les agents de la DDETSPP de la Haute-Saône de la réalisation de l’intégralité des mesures correctives et travaux prescrits". Le restaurant Frety’s Food devra ainsi apporter la preuve que toutes les mesures d’hygiène, de salubrité et de sécurité alimentaire exigées ont été pleinement mises en œuvre avant toute reprise d’activité.