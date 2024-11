Haute-Saône : une mineure de 17 ans interpellée pour avoir poignardé et tué un homme de 22 ans

La mineure ainsi que trois jeunes hommes, majeurs et présents lors des faits, ont été placés en garde à vue, a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, confirmant une information du quotidien L'Est Républicain. La jeune femme de 17 ans, non scolarisée et sans emploi, a été désignée par les témoins comme étant l'autrice du coup, a-t-il précisé.

Une altercation entre deux personnes a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à l'issue d'une soirée dans un appartement de Luxeuil-les-Bains, à laquelle participaient quatre hommes et une femme, qui consommaient de la drogue et de l'alcool.

Une altercation qui tourne mal

Lors de cette altercation, "le jeune homme de 22 ans a cherché à s'interposer et il reçu un seul coup de couteau au niveau du thorax", a détaillé M. Grécourt. Les témoins ont prévenu les secours, mais le jeune homme est décédé sur place et tous les participants à la soirée ont été placés en garde à vue.

La jeune femme pourrait être présentée à un juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue, alors que les trois hommes devraient être remis en liberté, selon le procureur.

Le parquet de Vesoul envisage d'ouvrir lundi une information judiciaire pour meurtre et de se dessaisir au profit du pôle de l'instruction criminelle de Besançon.

(AFP)