Hector a été planté sur la place de la Révolution à Besançon

”C’est un moment symbolique, c’est un moment extrêmement fort”, a déclaré la maire de Besançon, Anne Vignot ce mardi matin, ”cette place se transforme et devient un lieu où améliorer le lieu de rencontre, lieu accueillant des évènements culturels et sportifs, c’est LA place du centre-ville de Besançon.” Madame la maire a également évoqué la raison de ce grand changement : cette place ”n’était pas du tout adaptée au changement climatique” en raison de la forte minéralisation, véritable ”ilot de chaleur”.

La présidente de Région Bourgogne Franche-Comté a également pris la parole pour exprimer sa joie et son émotion pour ce projet de revégétalisation. "La place de Révolution fait sa Révolution parce qu'on en a besoin" a-t-elle déclaré, "et accompagnement - financier (ndlr) - est inscrit dans les politiques de la Région et c'est Besançon qui puise le plus parce que Besançon fait sa révolution."

”Cet arbre vous est dédié, c’est pour vous qu’on fait ça”

Lors de cette première plantation, une dizaine d’élèves en CM1 et CM2 de l’école d’Helvétie à Besançon a assisté au discours de la maire de Besançon avant de participer à la plantation de l’arbre. ”Ce sont eux qui vont hériter de ce que nous faisons aujourd’hui, il est urgent qu’on adapte notre territoire au changement climatique, chacun doit prendre sa part”, a indiqué Anne Vignot avant de se tourner vers les jeunes et d’affirmer : ”On vous doit beaucoup de choses, on doit vous transmettre une planète des jours heureux (…) cet arbre vous est dédié, c’est pour vous qu’on fait ça.”

Un chêne nommé Hector

Ce premier arbre, le premier d’une canopée de 41 spécimens, est un Quercus cerris, plus connu sous le nom de Chêne chevelu d’Europe. ”C’est un arbre qui aura des valeurs différentes, le chêne est symbole de durée, de temps, de robustesse, qui supporte toutes les températures”, a précisé la maire de Besançon, avant d’annonce que chaque des arbre planté portera un prénom ”qui symbolise la jeunesse, les enfants, pour une ville du futur.” Ainsi, ce chêne porte le prénom d’Hector.

Les travaux de la place de la Révolution ont démarré le 20 septembre 2023 et se poursuivent. Ils devraient se terminer au printemps.

Quelques chiffres clés :