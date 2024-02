Il met K.O son adversaire en un seul round au Mexique : qui est Islem Merabet, boxeur professionnel bisontin ?

Islem Merabet, boxeur bisontin, s’est rendu à Tijuana au Mexique pour préparer son combat qu’il remporte le 28 janvier 2024 en un seul round. Installé depuis 5 ans dans la capitale de la Franche-Comté, le boxeur professionnel nous partage son expérience et son quotidien de sportif.

Islem Merabet est né en Algérie et découvre, vers l’âge de 10 ans, un sport dont il en fera sa profession : la boxe anglaise. Après avoir sillonné la France en passant par Paris, Toulouse ou encore Pontarlier, il décide en 2019 de poser ses valises à Besançon, ville qu'il n'a plus jamais quittée.

Son dernier combat par-delà les frontières

Pour autant, Islem parcourt le monde entier pour exercer sa passion. En novembre 2023, il s’est rendu à Tijuana au Mexique pour préparer l’un des combats les plus importants de sa carrière à ce jour. Boxeur dans la catégorie poids super léger, également appelé “poids welters”, il remporte le combat en un seul round K.O face au mexicain Giovanni Montesinos. “Ce combat, c’était aussi l’occasion pour moi de faire représenter Besançon à l’étranger, c’est une grande fierté”, explique l’athlète.

Pour arriver à de tels résultats, le boxeur suit un programme très précis pour optimiser au maximum ses performances. Levé à 7h, il se rend à la salle de sport dès 8h30 pour sa première séance de la journée. Durant son repas, il s’accorde également un peu de répit avant de retourner s’entraîner aux alentours de 14h30, pour une séance 4h30, avant de se coucher vers 21h30. C’est un rythme qu’il tient six jours par semaine. Il nous confie également que ses repas préférés, pour avoir le bon apport énergétique, sont à base d’avocat, de saumon, de crevette ou d'œufs.

“Je souhaite combattre dans ma ville, à Besançon”

Pour ses entraînements quotidiens, Islem se rend à la salle Crossfit Bumblebees à Besançon. Malgré les différents clubs de boxe présents dans la ville et ses alentours, Islem affirme qu’il “manque réellement un niveau professionnel ici, qui nous empêche de progresser” et ajoute “le niveau entre ici et l’étranger n’a rien à voir, mais je souhaite combattre dans ma ville, à Besançon”, précise l’athlète. Il a pour ambition de monter, un jour, sur le ring devant son public, ici, en Franche-Comté.

Prochainement, il débutera un stage en Angleterre pour se perfectionner : “je suis déterminé et je ne compte pas m'arrêter avant d’avoir décroché une ceinture !”.

