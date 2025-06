La plateforme numérique du Centre Émilie Mottet à Besançon inaugurée : qu’est-ce que c’est ?

Florence Bernard, secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales, et Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’égalité réelle et de la laïcité, ont inauguré, le 19 juin 2025 à la CCI Saône-Doubs à Besançon, la plateforme numérique du Centre de ressources régional pour l’égalité femmes-hommes Émilie Mottet.

Lancée officiellement le 8 octobre 2024, la création du Centre Émilie Mottet vise à accélérer la transition vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Deux ambitions structurent sa mission : animer un réseau régional de structures engagées pour l’égalité, et déployer une plateforme numérique innovante pour sensibiliser, fédérer et outiller les acteurs du territoire.



La plateforme, désormais en ligne, doit répondre à ces objectifs : un site vitrine accessible à toutes et tous et un espace réservé aux membres du réseau pour alimenter les contenus et échanger : www.centre-emilie-mottet.fr



Une architecture pensée pour tous les publics



Le site repose sur cinq grands volets, pensés pour favoriser un “réflexe égalité” en Bourgogne-Franche-Comté :



Les acteurs et actrices du territoire : un annuaire des structures engagées pour l’égalité ;

Les ressources et actualités : publications, vidéos, expositions et projets réalisés dans la région ;

Les talents de l’égalité : mise en lumière des expertes et experts mobilisés localement ;

L’agenda régional : événements liés à l’égalité de genre (conférences, spectacles, formations, etc.) ;

Je m’engage : offres d’emploi et de bénévolat, ainsi que la possibilité pour toute personne intéressée de proposer son aide directement aux structures répertoriées.



Les "pépites de l'égalité"

L’événement du 19 juin à Besançon a été conçu comme un moment de rencontre qui donne la parole aux premières et premiers concernés. Après les discours institutionnels et la présentation du site, un temps d’échanges avec les “pépites de l’égalité”, ces personnes qui œuvrent au quotidien pour faire progresser les droits et la reconnaissance, a permis de mettre en lumière "des parcours inspirants", selon la Région.

Les pépites de l’égalité présentes :

Basket Club Chenôve (Côte-d’Or), le basket au féminin ;

Supmicrotech-Ensmm (Doubs), Mesdames osez les microtechniques ;

K'Elles Energies (Haute-Saône), K’elles café ;

Promotion Santé Bourgogne Franche-Comté (Jura), lutte contre la précarité menstruelle ;

Le Planning Familial 71 (Saône-et-Loire) , groupe de parole de victimes de violences sexuelles ;

La Maison de Jeanne (Territoire de Belfort) ; maison d’accueil pour mères isolées et micro-crèche ;

Le CIDFF 89 (Yonne), mon corps, ton corps, nos droits ; Elles Bougent (Nièvre), promotion des filières scientifiques.

La journée s’est conclue par une table ronde dédiée aux mécanismes de reproduction des stéréotypes de genre à l’école, et à leur impact sur les trajectoires professionnelles. Étaient présent(e)s : Marie Duru-Bellat, sociologue, professeure et chercheuse, spécialiste des inégalités filles-garçons dans le système éducatif ; Charles Pilarski, chef du service Études et Diffusion à l’Insee ; Édith Prost, juriste au CIDFF 25, animatrice des classes ambassadrices de l’égalité.



Infos +