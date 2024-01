Inforoute : des chaussées glissantes ce matin sur la plupart des axes routiers

Dans le secteur de Besançon, avec des températures comprises entre -1 et -4°C, les chaussées sont glissantes localement avec la présence de petites précipitations neigeuses. Le traitement des routes est en cours mais ces conditions hivernales de circulation doivent inciter les automobilistes à rester prudents.

Même constat dans le secteur de Montbéliard où les chaussées sont glissantes et les précipitations neigeuses un peu plus importantes.

Enfin, les conditions sont plus compliquées dans le Haut-Doubs. Ce matin, les routes sont glissantes, enneigées et des formations de congères ont déjà été observées sur l’ensemble du secteur de Pontarlier. Du côté de Mouthe, 2 cm de neige ont été signalé sur les chaussées, et plus de 15 cm sur le secteur de Maîche. Avec des températures comprises entre -3 et -7°C, les conditions de circulation risquent de rester difficiles une bonne partie de la journée.