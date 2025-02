Jeu-concours Saint-Valentin avec maCommune.info : envoyez-nous vos lettres d’amour !

Un héritage millénaire du Yunnan dans une galette de thé d’exception. Depuis des siècles, le thé Pu’Erh, originaire de la province chinoise du Yunnan, fascine les amateurs de thés rares par ses saveurs évolutives et ses bienfaits digestifs. Maison laGrange, entreprise familiale en Haute-Saône, spécialisée dans les thés et infusions, s’apprête à dévoiler une galette de Pu’Erh biologique millésimée, disponible depuis le 29 janvier 2025 à l’occasion du Nouvel An chinois.