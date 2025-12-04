La campagne de vaccination HPV et méningites est relancée dans les collèges de Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La campagne de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) et les méningites est relancée en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la troisième année consécutive, elle se déploie dans plus de 330 collèges de la région. Au total, près de 100.000 élèves de 5e, 4e et 3e peuvent se faire vacciner au sein de leurs établissements.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec les académies de Besançon et de Dijon, invite les familles à compléter les autorisations via la plateforme dédiée avant le 31 décembre.

La vaccination contre les HPV est recommandée par la Haute Autorité de Santé pour "toutes les filles et tous les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus". Elle permet de prévenir "jusqu’à 90 % d’infections souvent non symptomatiques, mais à l’origine de lésions précancéreuses et/ou de cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin, de l’anus…", rappelle l'ARS.

En 2024, la couverture vaccinale progresse dans la région : "62 % des filles et 37 % des garçons âgés de 15 ans avaient initié leur schéma vaccinal", soit une hausse de 5 points chez les filles et de 12 points chez les garçons.

Les méningites : 500 à 600 cas par an en France

Les infections invasives à méningocoques ACWY, incluant méningites et septicémies, représentent chaque année 500 à 600 cas dans le pays. Elles entraînent environ 10 % de décès et peuvent provoquer des séquelles parfois lourdes (surdité, troubles neurologiques…). Les adolescents sont particulièrement concernés, notamment dans les lieux de vie collectifs.

Une campagne gratuite, simple et organisée dans les établissements

La campagne est menée directement dans les collèges, par des équipes mobiles issues des centres de vaccination, composées de médecins, sage-femmes, infirmiers et pharmaciens, précise l'ARS BFC. Elles interviendront au 1er semestre 2026 pour administrer :

le vaccin HPV (schéma de 2 doses),

le vaccin contre les méningocoques ACWY (une dose entre 11 et 14 ans),

ainsi que la mise à jour d’autres vaccins (DTCP, ROR, hépatite B).

La campagne est gratuite pour les usagers et financée par l’Assurance maladie et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Des démarches simplifiées pour les parents

Pour faciliter la procédure, l’ARS a instauré un dispositif de consentement en ligne. Les parents doivent :

Se rendre sur le site régional : vaccination-college-bourgognefranchecomte.fr

Accéder à la plateforme d’autorisation parentale : colleges.campagnedevaccination.fr

Compléter le formulaire en ligne, en se munissant des éléments transmis par le collège.

En cas de difficultés, les familles sont invitées à se rapprocher de l’établissement, qui pourra proposer un formulaire papier.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté et les rectorats souhaitent "faciliter l’accès de tous les collégiens à une protection efficace contre des infections pouvant conduire à des cancers ou des méningites graves", tout en cherchant à "réduire les inégalités d’accès à la prévention" et à "encourager le dialogue entre parents, enfants, équipes éducatives et soignants autour de la santé des adolescents".