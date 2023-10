La cheminée blanche de l'usine d'incinération tire sa révérence à Besançon...

Un morceau de l'histoire de l'Unité de valorisation énergétique (UVE) du Sybert, et par extension de la ville de Besançon, va disparaître à partir du mercredi 25 octobre 2023, a-t-on appris par le Sybert.

Après 45 années de service cette cheminée blanche de l'usine d'incinération des ordures ménagères résiduelles (bac gris) disparaîtra du paysage bisontin.

Construite en 1975 et arrêtée en 2021, elle était raccordée au four de 1976 et assurait l'évacuation des fumées traitées. Dans le cadre de son démantèlement, une pelle à grand bras de 43 mètres de haut sera à l'œuvre pour grignoter la cheminée de haut en bas.

Un projet de déconstruction fixé en 2016

Construite en 1969, l’Unité de valorisation énergétique (UVE) traite les ordures ménagères résiduelles (OMR : bac gris) produites sur tout le territoire du Sybert. Depuis juillet 2023, elle change. progressivement de visage avec le démantèlement de ses trois lignes d'incinération :

les deux plus anciennes datant de 1971 ont été arrêtées en 2002 pour être remplacées par une ligne plus moderne et efficiente,

la troisième datant de 1976 a été fermée en 2021 et non remplacée.

Cette déconstruction est l'aboutissement d'une décision prise en 2016 par les élus du Sybert.

Des travaux de restructuration du site suivront le démantèlement afin de modifier les voiries de circulation motorisées, de sécuriser les entrées/sorties du site et de réhabiliter les façades Nord et Est. Ces travaux seront uniquement visibles depuis les rues Edouard Belin et Albert Einstein.