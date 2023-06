La judoka bisontine Ielena Nicolas médaillée au championnat d’Europe

Lors d'une conférence de presse tenue le 20 juin au palais des sport de Besançon, le président du GBDH Christophe Vichot et son nouveau staff sportif composé de Christophe Viennet et Gael Michaud ont passé en revue les perspectives ambitieuses du club et la construction de sa nouvelle équipe pour la prochaine saison 2023-2024.