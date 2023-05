La mairie de Pirey s'indigne de "l'arrêt du déploiement de la fibre"

"Plus de 15 % de nos habitations ne sont toujours pas raccordées", indique la mairie ce mercredi. Elle rapporte que des "retards liés à d’éventuelles difficultés techniques rencontrées sur le terrain auraient été admis".

La raison se trouverait toutefois ailleurs selon elle : "Il semble qu’il n’y ait plus de prestataires ou de sous-traitants pour effectuer les travaux de raccordement sur notre territoire, et ce, depuis plusieurs mois après avoir mis fin au contrat avec l’entreprise en charge de ces travaux".

La mairie explique avoir contacté la société Orange afin de trouver une solution au plus vite en vue de la reprise des travaux de raccordement dans la commune et "dans toutes celles concernées par cette incompréhensible et ubuesque situation".